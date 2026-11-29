رژه صدمین سالگرد میسی (Macy’s) که به دلیل شرایط بد آب‌وهوایی برای نخستین بار در تاریخ خود به تعویق افتاده بود، سرانجام روز شنبه برگزار شد. این رویداد تاریخی با بازگشت بادکنک‌ها و شناورهای نمادین خود، هزاران شهروند مشتاق را در خیابان‌های نیویورک دور هم جمع کرد تا یک قرن سنت این رژه جشن گرفته شود.