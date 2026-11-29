با افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا در کشور، وزارت بهداشت از عبور ۲۸ استان از آستانه هشدار بالای این بیماری خبر داده و استفاده از ماسک در مدارس، دانشگاه‌ها، وسایل حمل‌ونقل عمومی و مراکز درمانی را ضروری دانسته است.

به گزارش تابناک، موج ابتلا به آنفلوآنزا در کشور همچنان روند افزایشی دارد و نگرانی‌ها درباره گسترش بیماری، به‌ویژه در میان کودکان، افزایش یافته است. در روزهای اخیر، خبر فوت دو کودک در سیرجان نیز توجه‌ها را به وضعیت شیوع بیماری‌های تنفسی جلب کرده است؛ با این حال، وزارت بهداشت اعلام کرده که تاکنون شواهد آزمایشگاهی مبنی بر ابتلای این دو کودک به آنفلوآنزا به دست نیامده است.

مهشید ناصحی، رییس گروه عفونت‌های حاد تنفسی مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، در گفت‌وگو با همشهری درباره آخرین وضعیت شیوع آنفلوآنزا و اقدامات پیشگیرانه توضیح داده است.

آنفلوآنزا در ۲۸ استان از آستانه هشدار عبور کرد

ناصحی با اشاره به نتایج نظام دیده‌وری بیماری‌های تنفسی گفت: در هفته گذشته ۳۳ درصد نمونه‌های تنفسی بررسی‌شده از نظر آنفلوآنزا مثبت بوده‌اند. این میزان در هفته پیش از آن حدود ۳۱ درصد بود که نشان‌دهنده افزایش موارد ابتلاست. سهم کووید ۱۹ از نمونه‌های بررسی‌شده نیز ۱.۹ درصد گزارش شده است.

به گفته او، به‌طور میانگین از حدود پنج هفته قبل، میزان گردش ویروس آنفلوآنزا در کشور از آستانه هشدار عبور کرده است. اگرچه هنوز میزان ابتلا به اوج ثبت‌شده در مدت مشابه سال گذشته نرسیده، روند افزایشی بیماری همچنان ادامه دارد.

رییس گروه عفونت‌های حاد تنفسی وزارت بهداشت همچنین با اشاره به آمار آزمایش‌های انجام‌شده در مراکز مختلف کشور گفت: در هفته گذشته، ۲۸ استان بالاتر از آستانه هشدار بالا و دو استان نزدیک به این آستانه قرار داشتند؛ بنابراین تقریبا همه استان‌های کشور از نظر گردش ویروس در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته‌اند.

او البته تاکید کرد که آمار آزمایش‌های درخواست‌شده از سوی پزشکان باید با احتیاط تفسیر شود، زیرا میزان انجام آزمایش به تشخیص پزشک و دسترسی افراد به امکانات آزمایشگاهی بستگی دارد.

۴۸ درصد مبتلایان زیر ۱۵ سال هستند

ناصحی درباره گروه‌های سنی درگیر با آنفلوآنزا گفت: حدود ۴۸ درصد موارد شناسایی‌شده ابتلا به این بیماری در افراد زیر ۱۵ سال بوده است؛ بنابراین بیش از نیمی از موارد نیز در افراد بالای ۱۵ سال و بزرگسالان مشاهده شده است.

او با اشاره به گروه‌های پرخطر در برابر بیماری‌های تنفسی از جمله آنفلوآنزا و کووید ۱۹ توضیح داد: کودکان، به‌ویژه کودکان زیر پنج سال و خصوصا زیر دو سال، بیشتر در معرض خطر قرار دارند. سالمندان بالای ۶۵ سال و به‌ویژه افراد بالای ۷۰ و ۸۰ سال نیز از گروه‌هایی هستند که احتمال ابتلا به موارد شدید بیماری در آنها بیشتر است.

به گفته این مقام وزارت بهداشت، افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن قلبی، ریوی، کبدی، کلیوی و عصبی نیز در گروه‌های پرخطر قرار دارند. همچنین افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند یا داروهای سرکوب‌کننده سیستم ایمنی مصرف می‌کنند، از جمله بیماران تحت شیمی‌درمانی، مبتلایان به بیماری‌های خودایمنی و افرادی که به‌مدت طولانی کورتون مصرف می‌کنند، باید مراقبت بیشتری داشته باشند. زنان باردار نیز از دیگر گروه‌هایی هستند که در فصل شیوع بیماری‌های تنفسی باید بیشتر مراقب باشند.

مدارس در چه شرایطی تعطیل می‌شوند؟

یکی از موضوعات مهم در روزهای اخیر، احتمال تعطیلی مدارس همزمان با افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزاست. ناصحی در این باره گفت: وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش پیش از آغاز سال تحصیلی، دستورالعمل مشترکی برای پیشگیری و کنترل بیماری‌های تنفسی در مدارس ابلاغ می‌کنند و در صورت نیاز این دستورالعمل بازنگری می‌شود.

او درباره معیارهای غیرحضوری شدن کلاس‌ها و مدارس توضیح داد: اگر در یک کلاس درس، بیش از ۱۰ درصد دانش‌آموزان و در عین حال دست‌کم شش نفر، طی ۴۸ ساعت گذشته به دلیل ابتلا به عفونت تنفسی غیبت داشته باشند، موضوع باید به آموزش و پرورش منطقه گزارش شود تا با همکاری بخش بهداشت درباره غیرحضوری شدن کلاس تصمیم‌گیری شود.

به گفته ناصحی، اگر بیش از ۳۰ درصد کلاس‌های یک مدرسه با چنین شرایطی مواجه باشند، آموزش و پرورش درباره غیرحضوری شدن کل مدرسه تصمیم می‌گیرد. همچنین در صورتی که بیش از ۳۰ درصد مدارس یک شهرستان یا بیش از ۳۰ درصد شهرستان‌های یک استان با این وضعیت روبه‌رو شوند، موضوع در کمیته اضطرار یا ستاد بحران شهرستان و استان بررسی خواهد شد.

او افزود: در این مرحله، دو معیار دیگر نیز از سوی دانشگاه علوم پزشکی بررسی می‌شود؛ نخست اینکه آیا میزان ابتلا در شهرستان یا استان از دو برابر آستانه هشدار بالا عبور کرده است یا خیر و دوم اینکه ظرفیت بیمارستان‌ها، میزان اشغال تخت‌ها و وضعیت بخش‌های مراقبت ویژه چگونه است.

ناصحی با اشاره به تعطیلی برخی مدارس در روزهای اخیر گفت: طی ۱۰ روز گذشته بعضی استان‌ها مدارس را غیرحضوری اعلام کرده‌اند. براساس دستورالعمل وزارت بهداشت، در صورت تصمیم به غیرحضوری شدن یک مدرسه یا شهرستان، این وضعیت باید دست‌کم پنج روز تقویمی متوالی ادامه داشته باشد.

موج آنفلوآنزا تا چند هفته دیگر ادامه دارد

رییس گروه عفونت‌های حاد تنفسی وزارت بهداشت درباره زمان فروکش کردن موج فعلی بیماری گفت: براساس الگوهای اپیدمیولوژیک و تجربه سال‌های گذشته، پیش‌بینی می‌کنیم گردش ویروس همچنان چند هفته ادامه داشته باشد.

او توضیح داد که معمولا در فصل بیماری‌های تنفسی دو موج آنفلوآنزا تجربه می‌شود. موج نخست که بزرگ‌تر است، اکنون در جریان است و پس از فروکش کردن آن، معمولا بعد از تعطیلات نوروز و با توجه به افزایش سفرها، احتمال شکل‌گیری موج دیگری از بیماری وجود دارد.

تزریق واکسن در میانه موج آنفلوآنزا هم موثر است؟

ناصحی درباره فایده تزریق واکسن آنفلوآنزا در شرایط فعلی گفت: اگر افراد به واکسن دسترسی داشته باشند، تزریق آن همچنان سودمند است؛ اما باید توجه داشت که حدود ۱۴ روز زمان لازم است تا سطح ایمنی و محافظت‌کننده در بدن ایجاد شود. بنابراین ممکن است فرد پیش از کامل شدن ایمنی ناشی از واکسن به بیماری مبتلا شود.

او تاکید کرد حتی اگر فردی پس از تزریق واکسن به آنفلوآنزا مبتلا شود، باز هم می‌تواند از مزایای واکسن بهره‌مند شود. با توجه به محدودیت دسترسی به واکسن، توصیه وزارت بهداشت این است که گروه‌های پرخطر در اولویت دریافت آن قرار بگیرند.

توصیه وزارت بهداشت؛ در این مکان‌ها ماسک بزنید

ناصحی با تاکید بر ضرورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای کنترل موج آنفلوآنزا گفت: در دوران همه‌گیری کووید ۱۹، موج آنفلوآنزا را تجربه نکردیم و دلیل اصلی آن واکسن نبود، بلکه استفاده از ماسک، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و سایر اقدامات پیشگیرانه بود.

او با اشاره به ضرورت بازگشت به برخی از این رفتارهای پیشگیرانه افزود: در شرایط فعلی بهتر است تمرکز بیشتری بر استفاده از ماسک داشته باشیم. به‌ویژه در استان‌هایی که میزان نمونه‌های مثبت آنفلوآنزا بالای ۲۰ درصد است و دست‌کم در استان‌هایی که این میزان به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد، استفاده از ماسک در مدارس و دانشگاه‌ها توصیه می‌شود.

به گفته این مقام وزارت بهداشت، استفاده از ماسک در اتوبوس و مترو، آسایشگاه‌های سالمندان و مراکز نگهداری افراد دارای معلولیت نیز ضروری است. همچنین افرادی که به مراکز درمانی، به‌ویژه بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند، باید از ماسک استفاده کنند.

ناصحی در پایان تاکید کرد افراد در صورت بروز علائم عفونت تنفسی نباید در محل کار یا تحصیل حاضر شوند. همچنین پرهیز از تجمعات غیرضروری، مهمانی‌ها و مراسم، به‌ویژه برای افراد متعلق به گروه‌های پرخطر، در شرایط فعلی اهمیت زیادی دارد.

منبع: خبرآنلاین



