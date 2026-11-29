در حالی که شایعاتی مبنی بر توقف پروازهای ایران به و از ترکیه بر سر زبان‌ها افتاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی این موضوع را تکذیب کرد.

به گزارش تابناک؛ مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی، امشب (۷ آذر) اعلام کرد که پروازهای ایران به ترکیه و بالعکس در حال انجام است و توقفی در کار نیست.

بنا بر این گزارش؛ آمریکا از حدود سه ماه پیش با فشار به کشورهای همسایه، می‎خواست ایران را در محاصره هوایی قرار دهد که با بازگشت دو ایرلاین خارجی العراقیه عراق و سلام عمان پس از چندین ماه توقف رو به رو شد.

هم‌اکنون بیش از ۱۰ ایرلاین ایرانی به استانبول، آنکارا و وان ترکیه پرواز روزانه و مستقیم دارند. شرکت‌های ایران‌ایر، ایران ایرتور، سروش‌ایر، آوا ایر، تابان، کاسپین، آتا و زاگرس بخشی از این شرکت‌ها هستند.

منبع: فارس



