به گزارش تابناک، «یوسف به حکم شرافت و جوانمردی و این‌که ناموس ایرانی به کمک نیاز داشت، جلو رفت، اما آن ناجوانمرد او را به قتل رساند.» اینها صحبت‌های پسرعموی پدر یوسف است. جوان ۱۷ساله اهل آذربایجان‌غربی که شامگاه جمعه هفته گذشته در شهرک دانشگاه ارومیه در حمایت از یک زن جوان وارد عمل شد، اما با ۲ ضربه چاقو به قتل رسید. ۲ نفر از دوستان یوسف نیز در این جریان زخمی شدند. رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌غربی از دستگیری متهم به قتل در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد.

بامداد شنبه، تصاویر نوجوانی با تیتر «جوانمرد» در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شد. او برای نجات یک زن جوان جان باخته بود؛ پسری به نام یوسف مرادی بلارغو. کسانی که او را می‌شناختند، نوشته بودند حیف از تو یوسف، حیف. بیشترین کلمه‌ای که به چشم می‌خورد «حیف» بود.

شب حادثه، یوسف و ۲ نفر از دوستانش به نام‌های سیپان و پیمان مشغول گفت‌وگو بودند که صدای مشاجره زن و مردی را شنیدند که در نزدیکی آنها حضور داشتند. زن و مرد به‌شدت با یکدیگر جر و بحث می‌کردند تا حدی که مردم اطراف و یوسف و دوستانش نیز متوجه آن شدند.





کمک‌خواهی زن جوان از مردم

دانش اسمعیلی بلارغو پسرعموی پدر یوسف در تشریح این جنایت گفت: «من اطلاعی ندارم که این زن و مرد چه نسبتی با یکدیگر داشتند و دقیقا چه اتفاقی رخ داد، اما طبق شواهد و قرائن به‌دست‌آمده، در جریان این جر و بحث خانم با صدای بلند می‌گفت من کسی را ندارم و با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرید. پیرمردی هم که شاهد این مشاجره بود به مرد گفت این کار خوب نیست و انجام نده که مرد هم در جواب گفت من این خانم را دوست دارم و به کسی ارتباط ندارد.

یوسف هم جوان بود و غیرتمند. شرافتش اجازه نداد نسبت به این جریان و فریادهای کمک خانم بی‌تفاوت باشد و برای همین تنها جلو رفت و به او گفت دست از این کار بردارد. در فیلم هم مشخص است که یوسف لباس سفید به تن دارد و جلو می‌رود. هیچ‌کس از جمعیتی که در محل حاضر بود، جلو نرفت. آن فرد به‌جای تمام کردن این ماجرا ۲ ضربه چاقو به پشت و پهلوی یوسف زد و یوسف روی زمین افتاد.

وقتی یوسف روی زمین افتاد، سیپان و پیمان که برادر و هر دو از یوسف بزرگ‌تر هستند، سراغ یوسف رفتند و گفتند چرا افتادی و این‌طوری می‌کنی؟ که یوسف در پاسخ گفته بود به من چاقو زده است؛ یعنی در این حد حرفه‌ای چاقو زده بود. حتی سیپان و پیمان هم چاقو خوردند.

یوسف دچار خونریزی شده بود، اما کسی به کمکش نیامد. او با همان وضعیت تلاش کرد خود را به خانه برساند تا از خانواده‌اش کمک بخواهد. ضارب از محل جنایت گریخت و زن همراهش نیز پا به فرار گذاشت، اما مردم زن را دستگیر کردند تا پلیس از راه برسد.»

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یوسف تک‌پسر خانواده بود و یک خواهر داشت

آن‌طور که اسمعیلی می‌گوید، شدت جراحات یوسف به حدی بود که او دوام نیاورد و پیش از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست داد.

او در ادامه می‌گوید: «آن‌طور که با پدر سیپان و پیمان صحبت کردم، آنها برای جراحی به اتاق‌عمل رفتند و هنوز هم بستری هستند. قاتل هم در کمتر از ۲۴ساعت دستگیر شد و من از همین‌جا از نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی و اداره آگاهی تشکر می‌کنم که ضارب را در اطراف شهر ارومیه دستگیر کردند.

یوسف تک‌پسر خانواده بود و یک خواهر داشت، اما ضارب همین یک پسر غیرتمند را از خانواده‌اش گرفت. یوسف یک ایرانی بود و متعلق به همه ایران است. برخی افراد سوءاستفاده‌گر بحث قومیتی مطرح کردند درحالی‌که همه هموطن و ایرانی بوده و زیر یک پرچم هستیم.»

دستگیری ضارب در کمتر از ۲۴ ساعت

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌غربی در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی وقوع درگیری منجر به قتل یک نفر و مجروحیت ۲ نفر دیگر در شهرک دانشگاه ارومیه، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ کارآگاه صادق شکری افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و بررسی سرنخ‌های موجود، موفق شدند عامل این جنایت را شناسایی و شامگاه ۳۰ آبان، کمتر از ۲۴ ساعت پس از وقوع حادثه، دستگیر کنند.

ما فقط می‌خواستیم مرد مهاجم را آرام کنیم

پیمان یکی از مجروحان این حادثه نیز گفت: «حدود ساعت ۷: ۳۰ تا ۹ شب بود که متوجه فریادهای زنی شدیم که از مردم درخواست کمک می‌کرد. ابتدا تصور کردیم موضوع اختلاف خانوادگی است اما با ادامه ماجرا مشاهده کردیم مردی، یک زن را روی زمین انداخته و او را با چاقو تهدید به قتل می‌کند. این زن بارها با فریاد، درخواست کمک کرد.

من و برادرم سیپان با هدف جلوگیری از تشدید درگیری و نجات این زن وارد عمل شدیم اما فرد مهاجم با تهدید و توهین اعلام کرد که در صورت دخالت، ما را نیز هدف قرار خواهد داد. ما هیچ قصدی برای ایجاد درگیری نداشتیم و تنها تلاش کردیم فرد مهاجم را آرام کرده و از ادامه تهدید جلوگیری کنیم اما وی با سلاح سرد به من و برادرم حمله کرد.»

منبع: همشهری آنلاین



