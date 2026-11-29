به گزارش تابناک؛ توکن رمزارز World Liberty Financial که تحت حمایت خانواده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار دارد، حدود ۵۰ درصد از ارزش خود را یک‌شبه از دست داد.

رویترز گزارش داد، این توکن در روز جمعه ۰.۰۳۹ دلار ارزش داشت و ارزش آن در روز شنبه به حدود ۰.۰۱۸ دلار کاهش یافت. معامله این توکن از سپتامبر ۲۰۲۵ آغاز شده بود و در مجموع تاکنون بیش از ۹۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است.

این ریزش یکی از شدیدترین کاهش‌های یک روزه برای دارایی‌های رمزنگاری مرتبط با ترامپ است و در بحبوحه بازنگری خانواده ترامپ در نقش خود در دارایی‌های دیجیتال رخ می‌دهد.

توکن World Liberty Financial که یک سرمایه‌گذاری مالی غیرمتمرکز است، اعلام کرد که صرافی بایننس به‌طور خودکار قراردادهای آتی دائمی را که به این توکن مرتبط است، تسویه کرده و بسته است.

بایننس اعلام کرد که از گزارش‌های مربوط با این وضعیت آگاه است و تیم آن در حال بررسی آن است.

منبع: ایرنا



