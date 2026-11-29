به گزارش تابناک؛ سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل منطقه در تشریح ابعاد طرح اسرائیل برای ترور رهبران مقاومت فلسطین اظهار کرد: طی یک ماه اخیر، حدود ۸۰ نفر از اعضای شناخته‌شده حماس توسط جوخه‌های ترور رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفته و ترور شده‌اند. این مسئله نشان می‌دهد که به شهادت رساندن نزدیک به هزار نفر از مردم غزه و ارتکاب جنایات هولناک ضدبشری در این منطقه کوچک، نتوانسته است رژیم صهیونیستی را به نتایج مطلوب خود برساند.

وی ادامه داد: امروز، با توجه به بسته بودن گذرگاه‌های ورودی کمک‌های بشردوستانه به غزه از سوی رژیم صهیونیستی یا عوامل وابسته به این رژیم، شرایط زندگی مردم غزه، به‌ویژه پس از سرد شدن هوا و بارندگی‌های سنگین اخیر، به‌شدت تأسف‌بار است. شمار زیادی از مردم این منطقه در شرایطی بسیار نامطلوب زندگی می‌کنند؛ وضعیتی که حتی اعتراض و ابراز تأسف نمایندگان سازمان‌های حقوق بشری وابسته به سازمان ملل متحد را نیز به دنبال داشته است.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: واقعیت این است که رژیم صهیونیستی رسماً اعلام کرده تا زمان دستیابی به اهداف خود، ترور مقامات و مسئولان مؤثر حماس در غزه را ادامه خواهد داد. البته این اقدامات صرفاً به جغرافیای غزه محدود نمی‌شود، بلکه در مناطق دیگر نیز شاهد تداوم چنین اقدامات تروریستی هستیم که اخبار آن، گاه‌وبیگاه، به گوش مردم جهان می‌رسد.

وی افزود: در این شرایط، دو نکته اساسی قابل توجه است. نخست اینکه، به‌رغم فشارهای حقوقی، رسانه‌ای و افکار عمومی جهان علیه اسرائیل، این رژیم همچنان به اقدامات تروریستی خود ادامه می‌دهد و نشانه‌ای از عقب‌نشینی در این زمینه مشاهده نمی‌شود. دوم اینکه، حمایت‌های همه‌جانبه ایالات متحده آمریکا و به‌ویژه دونالد ترامپ، در تداوم این اقدامات مؤثر است؛ حمایتی که ابعاد بین‌المللی، سیاسی و رسانه‌ای دارد. یکی از نشانه‌های آشکار این حمایت، پشتیبانی ترامپ از نتانیاهو در انتخابات اخیر بوده است.

صدرالحسینی گفت: با وجود تمام این تحولات، نهضت و آرمان فلسطین همچنان زنده و پویاست. یکی از نمونه‌های روشن این واقعیت، اقدام تروریستی ناموفق علیه فرزند پنجم خلیل الحیه، رهبر جنبش حماس در غزه است که اخیراً صورت گرفت. در صورت موفقیت این ترور، پنجمین فرزند خلیل الحیه نیز در مسیر تحقق آرمان آزادی‌خواهانه فلسطین جان خود را از دست می‌داد. این مسئله به‌خوبی نشان‌دهنده عمق فداکاری‌ها و هزینه‌هایی است که در مسیر آرمان فلسطین پرداخت شده و همچنان بر زنده بودن و پویایی این آرمان تأکید دارد.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر، تداوم اقدامات رژیم صهیونیستی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تنش و گسترش درگیری‌ها میان دو طرف شود. واکنش اخیر حماس نیز نشان‌دهنده جدیت این جنبش در برابر تداوم چنین اقداماتی است. در آخرین بیانیه حماس، موضعی تند در قبال اقدامات نظامی اسرائیل اتخاذ شده و ضمن تأکید بر مظلومیت مردم غزه، تصریح شده است که تداوم این وضعیت غیرقابل‌قبول خواهد بود و پاسخ‌های لازم به این اقدامات داده خواهد شد.

این کارشناس مسائل خاورمیانه خاطرنشان کرد: با این حال، به نظر می‌رسد حماس در شرایط کنونی همچنان بر تعهدات مربوط به آتش‌بس، قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و توافقات ۲۱ کشور همکار در راستای برقراری آرامش در غزه پایبند است. البته اینکه این جنبش در صورت تداوم اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی چه رویکرد و اقداماتی را در دستور کار قرار خواهد داد، هنوز مشخص نیست.

وی در پایان گفت: در مجموع، تحولات اخیر نشان می‌دهد که فشارهای نظامی و اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی، نه‌تنها نتوانسته است آرمان فلسطین را از میان ببرد، بلکه مسئله فلسطین همچنان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی زنده بوده و بحران فلسطین همچنان از ابعاد سیاسی، انسانی و امنیتی گسترده‌ای برخوردار است و آینده تحولات آن به رفتار و تصمیمات طرف‌های درگیر و میزان پایبندی آنان به تعهدات آتش‌بس بستگی خواهد داشت.

منبع: ایلنا



