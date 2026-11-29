به گزارش سرویس حمل و نقل، هوانوردی تابناک، کمتر هواپیمایی در تاریخ هوانوردی تجاری توانسته به اندازه بوئینگ ۷۳۷ در زندگی روزمره میلیون‌ها مسافر حضور داشته باشد؛ هواپیمایی که از پروازهای کوتاه منطقه‌ای تا مسیرهای پرتردد بین‌المللی را پوشش داده و با وجود گذشت نزدیک به شش دهه از نخستین پروازش، همچنان یکی از نام‌های اصلی صنعت هوانوردی جهان است.

برای علاقه‌مندان هوانوردی، ۷۳۷ فقط یک هواپیمای تک‌راهرو نیست. این هواپیما بخشی از تاریخ رقابت بوئینگ و ایرباس است؛ رقابتی که یک طرف آن به فلسفه طراحی آمریکایی و تکامل تدریجی یک محصول موفق تکیه دارد و طرف دیگر، به معماری دیجیتال و خانواده مدرن هواپیماهای اروپایی. البته اگر از طرفداران دو شرکت بپرسید، احتمالاً بحث خیلی زود از مشخصات فنی به سلیقه شخصی و خاطرات پروازی می‌رسد!

از یک ایده اقتصادی تا تولد یک خانواده بزرگ

بوئینگ در دهه ۱۹۶۰ به دنبال هواپیمایی کوچک‌تر و اقتصادی‌تر از ۷۰۷ و ۷۲۷ بود؛ هواپیمایی که بتواند در مسیرهای کوتاه و متوسط فعالیت کند، هزینه عملیاتی مناسبی داشته باشد و به فرودگاه‌های بیشتری دسترسی پیدا کند.

نخستین بوئینگ ۷۳۷ در ۹ آوریل ۱۹۶۷ پرواز کرد و در سال ۱۹۶۸ وارد خدمت تجاری شد. طراحی اولیه آن بر پایه دو موتور توربوفن نصب‌شده زیر بال، بدنه باریک و دو راهروی کابین نبود؛ بلکه یک راهرو و چیدمان معمول ۳-۳ صندلی، آن را به هواپیمایی مناسب برای بازار پرتردد تبدیل کرد.

بوئینگ به جای کنار گذاشتن طرح اولیه و ساخت هواپیمایی کاملاً جدید، خانواده ۷۳۷ را نسل به نسل توسعه داد. همین تصمیم، یکی از دلایل ماندگاری این محصول شد. ۷۳۷ در نسل‌های Original ، Classic ، Next Generation و MAX تغییرات بزرگی را تجربه کرد، اما همچنان هویت کلی خود را حفظ کرد.

راز محبوبیت ۷۳۷ در چیست؟

یکی از ویژگی‌های مهم ۷۳۷، طراحی نسبتاً فشرده و سازگار با عملیات فرودگاهی متنوع است. در نسل‌های اولیه، ارتفاع کمتر موتور از سطح زمین و ابعاد جمع‌وجور هواپیما، نقش مهمی در انتخاب طراحی داشت. این ویژگی در کنار ساختار ساده‌تر نسل‌های قدیمی، به محبوبیت هواپیما میان شرکت‌های هواپیمایی کمک کرد.

در نسل Classic ، یعنی مدل‌هایی مانند ۷۳۷-۳۰۰ و ۷۳۷-۵۰۰، موتورهای CFM۵۶ جای موتورهای قدیمی‌تر را گرفتند. این موتورها از نظر مصرف سوخت، صدای تولیدی و عملکرد، پیشرفت قابل‌توجهی به همراه داشتند.

۷۳۷-۳۰۰ با بدنه کشیده‌تر و ظرفیت بیشتر، برای مسیرهای پرتردد مناسب بود؛ در حالی که ۷۳۷-۵۰۰ نسخه کوتاه‌تر خانواده Classic محسوب می‌شد و برای مسیرهایی با تقاضای کمتر، اما نیازمند برد مناسب، گزینه جذابی به شمار می‌رفت.

در نسل NG ، بال، موتور، کابین و سامانه‌های پروازی توسعه پیدا کردند. مدل‌هایی مانند ۷۳۷-۷۰۰، ۷۳۷-۸۰۰ و ۷۳۷-۹۰۰ به بازار آمدند. سپس نسل MAX با موتورهای LEAP-۱B و تغییرات آیرودینامیکی معرفی شد.

۷۳۷ در ایران؛ از نسل‌های قدیمی تا بازگشت کلاسیک‌ها

تاریخ حضور بوئینگ ۷۳۷ در ایران به دوران پیش از انقلاب بازمی‌گردد. ایران‌ایر در دهه ۱۳۵۰ این هواپیما را در کنار دیگر محصولات بوئینگ وارد ناوگان خود کرد. در آن زمان، ۷۳۷ بخشی از برنامه توسعه ناوگان مدرن هما بود؛ شرکتی که در آن سال‌ها به دنبال ساخت شبکه‌ای گسترده از پروازهای داخلی و منطقه‌ای بود.

پس از انقلاب و با محدودشدن امکان خرید هواپیماهای نو، مسیر توسعه این خانواده در ایران تغییر کرد. بوئینگ‌های قدیمی‌تر در ناوگان باقی ماندند و در سال‌های بعد، شرکت‌های مختلف به سراغ نسخه‌های کارکرده رفتند.

در دهه ۱۳۹۰، ورود دوباره ۷۳۷های کلاسیک به ناوگان شرکت‌های ایرانی شتاب گرفت. شرکت کاسپین از جمله شرکت‌هایی بود که با ورود ۷۳۷-۴۰۰ در میانه این دهه، نقش مهمی در بازگشت گسترده‌تر این خانواده به ناوگان کشور داشت. پس از آن، مدل‌های ۷۳۷-۳۰۰ و ۷۳۷-۵۰۰ نیز در شرکت‌های مختلف دیده شدند.

در این میان، ۷۳۷-۳۰۰ و ۷۳۷-۵۰۰ برای ناوگان ایران اهمیت ویژه‌ای پیدا کردند. این دو مدل به دلیل ظرفیت مناسب، برد عملیاتی و سابقه طولانی حضور در ناوگان جهانی، برای پوشش بخش مهمی از پروازهای داخلی و منطقه‌ای مورد استفاده قرار گرفتند.

چرا ۷۳۷ کلاسیک هنوز برای ایران مهم است؟

در انتخاب هواپیما، فقط سال ساخت تعیین‌کننده نیست. دسترسی به قطعات، تجربه تعمیرکاران، آموزش خدمه، زیرساخت تعمیر و نگهداری و هزینه تأمین قطعات نیز اهمیت دارند.

۷۳۷ کلاسیک در ایران سابقه عملیاتی قابل‌توجهی دارد و همین سابقه، دانش فنی و تجربه تعمیراتی مرتبط با آن را در کشور شکل داده است. البته این موضوع به معنای بی‌اهمیت بودن سن هواپیما یا کنار گذاشتن الزامات بازرسی و نگهداری نیست. هر فروند باید بر اساس وضعیت فنی، سوابق تعمیراتی و الزامات صلاحیت پروازی ارزیابی شود. اما به طور کلی این پرنده واقعا بار بسیاری از دوش صنعت هوایی ما برداشته است .

بوئینگ یا ایرباس؛ بحثی که تمام نمی‌شود

مقایسه ۷۳۷ با A۳۲۰ همیشه یکی از بحث‌های جذاب میان علاقه‌مندان هوانوردی است. ایرباس با کابین دیجیتال، سامانه‌های کنترلی Fly-by-Wire و فلسفه اتوماسیون خود، نگاه متفاوتی به پرواز ارائه می‌کند. بوئینگ نیز در خانواده ۷۳۷ به تکامل یک پلتفرم شناخته‌شده و حفظ پیوستگی طراحی تکیه کرده است.

اینکه کدام‌یک بهتر است، بدون مشخص‌کردن معیار مقایسه پاسخ روشنی ندارد. مصرف سوخت، هزینه نگهداری، ظرفیت، راحتی مسافر، عملکرد در فرودگاه‌های مختلف و حتی سلیقه خلبان، هر کدام می‌توانند نتیجه را تغییر دهند.

اما یک نکته روشن است: ۷۳۷ توانسته از یک طرح متعلق به دهه ۱۹۶۰ به خانواده‌ای تبدیل شود که هنوز در بازار هواپیماهای مسافربری حضور جدی دارد. شاید همین ماندگاری، بهترین پاسخ به کسانی باشد که تصور می‌کنند یک طراحی قدیمی الزاماً باید بازنشسته شود.