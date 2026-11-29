عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از رشد بی‌ضابطه قیمت مسکن، ضعف نظارت مجلس و اجرا نشدن قوانین حوزه مسکن، تأکید کرد که بحران مسکن به یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات معیشتی خانوارها تبدیل شده است.

به گزارش تابناک، بازار مسکن در حالی روزهای پرالتهابی را پشت سر می‌گذارد که تازه‌ترین آمارها از افزایش قابل‌توجه قیمت‌های پیشنهادی در آگهی‌های ملکی تهران حکایت دارد.

بر اساس داده‌های اعلام‌شده، میانگین قیمت پیشنهادی هر مترمربع مسکن در آگهی‌های تهران در دوم آذر ۱۴۰۵ به حدود ۳۷۷ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که از رشد ۱۰۹ درصدی نسبت به پیش از جنگ ۴۰ روزه حکایت دارد.

این افزایش قیمت در شرایطی رخ می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از خانوارهای ایرانی با دشواری تأمین مسکن و پرداخت اجاره‌بها مواجه‌اند و سهم هزینه مسکن از درآمد ماهانه آن‌ها به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده است.

در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که چرا با وجود قوانین متعدد در حوزه تولید و عرضه مسکن، بازار همچنان با افزایش قیمت و کمبود عرضه مواجه است و نهادهای مسئول، بویژه دولت و مجلس، چه اقدام مؤثری برای مهار این وضعیت انجام داده‌اند؟

در همین رابطه، حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار پارلمانی تابناک، مسکن را یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات معیشتی دانست و ضمن انتقاد از عملکرد دولت و مجلس در اجرای قوانین مرتبط با این حوزه، از ضرورت بازخواست مسئولان، پیگیری طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی و نظارت جدی‌تر بر اجرای قوانین سخن گفت.

مشروح گفتگوی این عضو کمیسیون عمران با تابناک به شرح زیر است:

مسکن، ریشه پنهان بسیاری از مشکلات معیشتی خانوارها

تابناک: با توجه به اینکه میانگین قیمت پیشنهادی هر مترمربع مسکن در آگهی‌های تهران به حدود ۳۷۷ میلیون تومان رسیده و نسبت به پیش از جنگ ۴۰ روزه ۱۰۹ درصد افزایش داشته است، ارزیابی شما از وضعیت فعلی بازار مسکن چیست؟ آیا با ادامه این روند، اساسا امکان دسترسی خانوارها به مسکن وجود خواهد داشت؟

حبیب قاسمی: یکی از اساسی‌ترین مشکلات کشور، مسئله مسکن است؛ موضوعی که جامعه به‌ صورت مستقیم با آن مواجه است. اگر امروز در معیشت برخی خانوارها خلل و مشکل مشاهده می‌کنیم، به اعتقاد من ریشه اصلی بسیاری از این مشکلات صرفا گرانی اقلام و کالاها نیست، بلکه باید به گرانی مسکن توجه کنیم.

حدود ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار خانواده مستاجر یا ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی و کپرنشین هستند و همین مسئله منشأ بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی شده است.

برای مثال، در سکونتگاه‌های غیرایمن و ساختمان‌های غیراستاندارد، به دلیل نبود عایق‌بندی مناسب، اتلاف انرژی، آب، برق و گاز اتفاق می‌افتد و حتی سرانه مصرف انرژی این خانوارها از سرانه دهک‌های نخست جامعه بالاتر می‌رود. این مسئله ناشی از نداشتن سرپناه ایمن و زندگی در ساختمان‌هایی است که از نظر عایق‌بندی و استحکام وضعیت مناسبی ندارند.

از طرف دیگر، در شهرها و سکونتگاه‌های ما حدود ۱۷۰ هزار هکتار بافت فرسوده وجود دارد. در بند ۲ ماده ۴۹ قانون برنامه، تکلیف شده است که سالانه ۲۰ درصد از این بافت‌ها کاهش پیدا کند؛ یعنی باید به سمت بازسازی، بهسازی و نوسازی حرکت کنیم.

این اقدام هم می‌تواند جلوی اتلاف انرژی را بگیرد و هم با افزایش ظرفیت سکونت، به کاهش تقاضا برای واحدهای جدید و تعدیل بازار اجاره کمک کند. بخشی از این ساختمان‌ها نیز به دلیل نداشتن استحکام و برخوردار نبودن از خدمات مناسب، خالی از سکنه مانده‌اند.

مسکن فقط یک نیاز خانوار نیست؛ موتور محرک اشتغال و تولید است

مسکن از طرف دیگر یک صنعت پیشرو در ایجاد اشتغال است. در این صنعت، صدها شغل به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم فعال می‌شوند. صنعت ساختمان با بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله فولاد، کابل‌سازی، معادن مادر و کارخانه‌های سیمان ارتباط دارد.

اگر بتوانیم بخش مسکن را از رکود خارج کنیم، علاوه بر ایجاد اشتغال، می‌توانیم بخش مهمی از ظرفیت تولید داخلی را نیز فعال کنیم. این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری دارد که صادرات ما به حداقل ممکن رسیده و بخش‌هایی از تولید کشور با رکود مواجه‌اند.

از طرف دیگر، باید به فشار هزینه مسکن بر خانوارها توجه کنیم. امروز کارگری که در تهران حدود ۳۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، برای اجاره یک خانه کوچک باید دست‌کم حدود ۱۵ میلیون تومان پرداخت کند.

اگر بخواهیم واقع‌بینانه نگاه کنیم، بیش از ۶۵ درصد درآمد برخی خانوارها صرف اجاره مسکن می‌شود. وقتی چنین سهمی از درآمد خانوار به اجاره اختصاص پیدا می‌کند، دیگر منابع باقی‌مانده پاسخگوی هزینه‌های حوزه سلامت، آموزش و حتی تأمین کالری موردنیاز خانواده نیست.

در نتیجه، خانوار ناچار می‌شود از این بخش‌ها هزینه کند و این کمبودها در نهایت به شکل هزینه‌های پنهان بر جامعه و منابع عمومی تحمیل می‌شود. بنابراین، مسکن اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد و معیشت مردم دارد.

سهم ۶۰ درصدی زمین در قیمت مسکن؛ چرا عرضه افزایش پیدا نمی‌کند؟

یکی دیگر از موضوعات مهم، سهم زمین در بهای تمام‌شده مسکن است. در تهران، حدود ۶۰ درصد قیمت تمام‌شده مسکن مربوط به زمین است و این سهم در شهرستان‌ها و سایر مناطق حدود ۴۵ درصد برآورد می‌شود.

“اگر بند «ب» ماده ۵۰ قانون برنامه توسعه را به‌درستی اجرا کرده بودیم، می‌توانستیم بخشی از این مشکل را برطرف کنیم. بر اساس این حکم، باید دو دهم درصد به اراضی سکونتگاهی در شهرها، روستاها و نوار مرزی اضافه شود. طبیعی است وقتی عرضه زمین متناسب با تقاضا افزایش پیدا کند، امکان تعدیل قیمت نیز فراهم می‌شود. هرچه عرضه به تقاضا نزدیک‌تر شود، فشار قیمتی کاهش پیدا می‌کند.”

البته افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزدها نیز در رشد قیمت مسکن اثرگذار است، اما نمی‌توان تمام افزایش قیمت را به این عوامل نسبت داد.

برای مثال، تورم عمومی حدود ۶۰ درصد بوده و در برخی مصالح ساختمانی نیز افزایش قیمت حدود ۳۰ درصدی داشته‌ایم. دستمزدها نیز حدود ۵۸ تا ۶۰ درصد افزایش یافته‌اند.

بنابراین، وقتی قیمت مسکن حدود ۱۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، این رشد فراتر از افزایش هزینه‌های ساخت است و به اعتقاد من نشانه‌ای از سوداگری در بازار و نبود برنامه‌های مؤثر دولت برای تنظیم‌گری است.

با ۱۰ هزار واحد استیجاری نمی‌توان مشکل میلیون‌ها مستأجر را حل کرد

دولت نمی‌تواند با ساخت تعداد محدودی مسکن استیجاری، معادله بازار را تغییر دهد. وقتی سالانه حدود ۵۰۰ هزار زوج جوان به مسکن نیاز دارند، نمی‌توان با ساخت ۱۰ هزار واحد در سطح کشور انتظار داشت مشکل به شکل اساسی حل شود.

در چنین شرایطی، باید سیاست‌های کلان عرضه و تقاضا به‌صورت هم‌زمان دنبال شوند و دولت برنامه مشخصی برای تنظیم بازار داشته باشد.

مجلس هم در برابر بحران مسکن مسئول است

من معتقدم ضعف مجلس در شرایطی که دولت ضعیف عمل می‌کند، به معنای آن است که مجلس نیز نتوانسته وظیفه خود را به‌درستی انجام دهد.

ما در کمیسیون عمران باید به‌صورت جمعی تصمیم بگیریم. کمیسیون عمران با ۲۵ عضو تشکیل شده و وقتی موضوع مسکن تا این اندازه اهمیت دارد، باید هر ۲۵ نفر با جدیت پای کار باشند و قوانین مرتبط را مو به مو بررسی و پیگیری کنند.

قانون جهش تولید مسکن، قوانین مربوط به اجاره و زمین و خانه، قانون برنامه هفتم، قانون ساماندهی و قانون مالیات بر خانه‌های خالی، همگی باید در کمیسیون بررسی شوند و اجرای آن‌ها مورد نظارت قرار گیرد.

اما وقتی می‌بینیم از ۲۵ عضو کمیسیون، غالباً هشت یا ۱۰ نفر بیشتر در جلسات حضور ندارند، این سؤال مطرح می‌شود که چرا چنین وضعیتی وجود دارد؟

کدام نماینده در حوزه انتخابیه خود با مشکل مسکن مواجه نیست؟ در حوزه‌های انتخابیه نمایندگان، هم قیمت اجاره‌بها بالاست، هم قیمت املاک و ساختمان‌ها افزایش پیدا کرده و هم اراضی پیرامون سکونتگاه‌ها وجود دارد که باید برای الحاق آن‌ها تصمیم‌گیری شود؛ با این حال، در سومین سال اجرای برنامه همچنان بسیاری از این اراضی تعیین تکلیف نشده‌اند.

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“به اعتقاد من، هیئت‌رئیسه مجلس باید موضوعات مرتبط با مسکن، سؤال از وزیران، طرح‌های نظارتی و استیضاح وزیران مرتبط را در اولویت قرار دهد. مسکن به نظر من ام‌المسائل مشکلات معیشتی است.”

استیضاح وزیر راه و شهرسازی چه شد؟

تابناک: شما به ضعف برنامه‌ریزی دولت و سوداگری در بازار اشاره کردید، اما مجلس هم به‌عنوان نهاد قانون‌گذار و ناظر مسئولیت دارد. مردم ابزار مستقیمی برای نظارت بر عملکرد وزیران ندارند و این وظیفه بر عهده مجلس است. با وجود مشکلات گسترده در حوزه مسکن و مطرح شدن بحث استیضاح وزیر راه و شهرسازی، چرا نظارت مؤثری بر عملکرد این وزارتخانه مشاهده نمی‌شود؟ با توجه به افزایش ۱۰۹ درصدی قیمت پیشنهادی مسکن نسبت به پیش از جنگ ۴۰ روزه، مجلس چه اقدام عملی برای مهار این وضعیت انجام خواهد داد؟ آیا امکان بازخواست یا استیضاح وزیر راه و شهرسازی وجود دارد؟

حبیب قاسمی: من بارها به این موضوع فکر کرده‌ام؛ واقعاً از این بابت ناراحتم، چون مردم به ما اعتماد کرده‌اند و ما را به مجلس فرستاده‌اند تا برای مشکلاتشان کاری انجام دهیم.

به‌ویژه در ماه‌های ششم و هفتم سال که اوج جابه‌جایی مستأجران است، شاهد مشکلات زیادی بودیم. شورای عالی مسکن مصوبه‌ 25 درصدی درباره افزایش اجاره‌بها داشت، اما در شهر خود من، با وجود اینکه خودم نیز مستأجر هستم، افزایش اجاره‌بها بیش از ۲۰۰ درصد بوده است.

من هم ناگزیر شده‌ام با این وضعیت کنار بیایم، چون می‌دانم مراجعه به برخی مراجع نیز پاسخگو نیست.

در همین شرایط، اگر امروز طرحی مطرح و ارسال شود، با خوش‌بینانه‌ترین برآورد ممکن است در ماه‌های هفتم و هشتم سال آینده به صحن برسد؛ آن هم به شرطی که ملاحظات و روابط تأثیرگذار نباشد. چون در آذر ماه موضوع بودجه مطرح می‌شود و بر اساس آیین‌نامه، پس از ورود به فرایند بررسی بودجه، عملاً امکان پیگیری بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌ها با محدودیت مواجه می‌شود.

از طرف دیگر، طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی سال گذشته، در حدود ماه‌های هفتم یا هشتم مطرح شد. اکنون نزدیک به یک سال از آن زمان گذشته است. سؤال این است که آن طرح به کجا رسیده است؟

اگر می‌بینیم طرح استیضاح وزیر کار، آقای میدری، در دستور کار قرار می‌گیرد، در حالی که قرار بود استیضاح وزیر راه و شهرسازی زودتر مطرح شود، باید مشخص شود چرا این روند تغییر کرده است.

من خودم آن طرح استیضاح را امضا نکرده‌ام، اما معتقدم کسانی که آن را امضا کرده‌اند باید پیگیر سرنوشت آن باشند. من هم به‌ عنوان نماینده مردم، وظیفه دارم از هیئت‌رئیسه مطالبه کنم که این طرح به کجا رسیده است.

رسانه‌ها نیز باید این موضوع را مطالبه کنند. باید پرسید آیا مشکلات مسکن در این مدت حل شده یا چند برابر شده است؟ همان‌طور که شما اشاره کردید، از اسفند تا امروز در تهران شاهد افزایش دو برابری و حتی در برخی مناطق دو و نیم برابری قیمت‌ها بوده‌ایم و در بعضی نقاط افزایش‌ها از این میزان نیز بیشتر بوده است.

چه کسی پاسخگوی وضعیت مسکن است؟

من از رسانه‌ها خواهش می‌کنم با هر ۲۵ عضو کمیسیون عمران مصاحبه کنند و پاسخ آن‌ها را منتشر کنند.

باید از آن‌ها پرسید آیا در حوزه انتخابیه‌شان مشکل مسکن وجود دارد؟ آیا جوانانی هستند که در صف انتظار مسکن قرار دارند؟ آیا خانوارهایی هستند که سال‌ها فاقد خانه بوده‌اند؟ آیا اراضی پیرامون شهرها وجود دارد که قابلیت الحاق داشته باشد، اما هنوز تعیین تکلیف نشده باشد؟

همچنین باید از اعضای کمیسیون پرسید که به‌عنوان ناظر بر اجرای قانون برنامه، درباره طرح جامع مسکن چه اقدامی کرده‌اند.

قانون برنامه پیش‌بینی کرده است که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت سه ماه طرح جامع مسکن را تدوین کند و با هماهنگی کمیسیون عمران به تأیید برساند. اکنون باید پرسید این طرح در چه وضعیتی قرار دارد؟

وقتی ما طرح جامع مسکن نداشته باشیم، چگونه می‌توانیم برای پراکندگی جمعیت و نیازهای مسکن کشور برنامه‌ریزی کنیم؟ وقتی ندانیم چه تعداد افراد بی‌خانمان هستند، چگونه می‌توانیم برای آن‌ها برنامه داشته باشیم؟

وقتی اراضی دولتی مستعد الحاق در اطراف سکونتگاه‌ها را شناسایی نکرده‌ایم، چگونه می‌توانیم برای افزایش عرضه برنامه‌ریزی کنیم؟

وقتی از میزان پراکندگی بافت فرسوده و تقاضای احیای ۱۷۰ هزار هکتار بافت فرسوده اطلاع دقیقی نداشته باشیم، چگونه می‌توانیم برای آن برنامه‌ریزی کنیم؟

این‌ها پرسش‌هایی است که همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند و کمیسیون عمران باید درباره آن‌ها پاسخگو باشد.

سامانه تم چرا باز نیست؟

یکی دیگر از مشکلات، وضعیت سامانه تم است. اگر امروز بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن کوتاهی می‌کنند، یکی از توجیهات آن‌ها این است که اطلاعات متقاضیان در سامانه تم در اختیارشان قرار نگرفته تا بتوانند به‌موقع افراد را شناسایی و تسهیلات را پرداخت کنند. اما سؤال این است که چرا سامانه تم باز نیست؟

من مصاحبه‌ای از آقای رضایی کوچی دیدم که درباره این موضوع صحبت کرده و آن را ظلم دانسته بود. تا زمانی که سامانه باز نشود، مشکلات متقاضیان ادامه خواهد داشت.

من هم همین سؤال را دارم؛ راننده تاکسی هم همین سؤال را دارد. چه کسی باید این سامانه را باز کند؟ چه کسی باید بر این موضوع نظارت کند و چه کسی مسئول پیگیری آن است؟ این مسائل نیازمند نظارت جدی و مطالبه‌گری رسانه‌هاست.

مسکن باید به اولویت واقعی مسئولان تبدیل شود

من این صحبت‌ها را از سر دلسوزی برای نظام مطرح می‌کنم. مردم به ما اعتماد کرده‌اند و باید پاسخگوی این اعتماد باشیم.

اگر به گذشته نگاه کنیم، امام خمینی(ره) زمانی از مردم درخواست کردند کسانی که زمین در اختیار دارند، آن را برای حل مشکل مسکن مردم در اختیار بگذارند.

من در یکی از برنامه‌ها در تهران، در میدان شهید تهرانی‌مقدم، به این موضوع اشاره کردم. در آن زمان در حوزه انتخابیه من بیش از ۱۵۰ هکتار از اراضی مردم با استقبال و همراهی خودشان در اختیار قرار گرفت؛ چون مردم به درخواست امام لبیک گفتند و مسئله مسکن برایشان یک اولویت بود.

امروز باید از خودمان بپرسیم ما که در مجلس حضور داریم و درباره ارزش‌ها و انقلابی‌گری صحبت می‌کنیم، چه اقدام عملی برای حل مشکل مسکن انجام داده‌ایم؟

وزارت راه و شهرسازی نیز در حوزه‌های مختلف، ظرفیت‌ها و پروژه‌هایی دارد که گاهی با تعریف یک پروژه یا اختصاص منابعی محدود، نماینده را برای مدتی درگیر می‌کنند و از پیگیری مسائل اصلی بازمی‌دارند.

برای مثال، وقتی یک جاده در روستایی مشکل دارد و حادثه‌ای رخ می‌دهد، بلافاصله با اختصاص مقداری قیر و آسفالت، مسئله ظاهراً حل می‌شود و هم نماینده و هم مردم از این اقدام رضایت پیدا می‌کنند؛ اما مسئله اصلی این است که چرا باید یک جوان در همان جاده جان خود را از دست بدهد و بعد از آن تازه اقدام به آسفالت مسیر شود؟

وزارت راه نباید وظایف اصلی خود را رها کند و با چنین اقدامات مقطعی، نمایندگان را از پیگیری مسائل کلان بازدارد.

ما باید بررسی کنیم که وزارت راه و شهرسازی در سال‌هایی که بر اساس قانون برنامه نباید پروژه جدیدی تعریف می‌کرد، چه تعداد پروژه جدید تعریف کرده و منابع مالی آن‌ها از کجا تأمین شده است.

همچنین باید درباره درآمدهای سازمان راهداری کشور سؤال کرد. چرا برخلاف اصل ۵۳ قانون اساسی، همه درآمدها به حساب خزانه واریز نمی‌شود و بخشی از منابع در همان مجموعه جمع‌آوری و هزینه می‌شود، بدون اینکه کنترل و نظارت کافی بر آن وجود داشته باشد؟

اینجاست که گاهی با اختصاص منابع و امکانات محدود، برخی نمایندگان را قانع می‌کنند، در حالی که مشکلات اصلی مسکن و راه همچنان پابرجاست.

گفتگو: سجاد دهقانی