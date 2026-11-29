انتظار می‌رود نخست وزیر موقت اسرائیل در تلاش برای به تعویق انداختن کناره‌گیری خود، به تنش‌ها با ایران بیافزاید.

به گزارش تابناک؛ رسانه‌های اسرائیلی پیش از دیدار روز یکشنبه میان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر موقت و گادی آیزنکوت مامور تشکیل کابینه، نوشته‌اند: نتانیاهو تلاش خواهد کرد تا سه تا چهار ماه دیگر در سمت خود باقی بماند و سپس نخست‌وزیری را به گادی آیزنکوت واگذار کند.

روزنامه معاریو، به نقل از منابع سیاسی ناشناس، اعلام کرد: نتانیاهو قصد دارد این پیشنهاد را در جریان مذاکرات تشکیل دولت وحدت، با اشاره به تنش‌ها با ایران، مطرح کند. این شرط در پیشنهاد عمومی نتانیاهو در روز شنبه مبنی بر اجازه دادن به آیزنکوت برای تصدی پست نخست وزیری تحت یک توافق چرخشی ذکر نشده بود.

روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارانوت نیز گزارش داد: نتانیاهو می‌خواهد برای مدت نامشخصی نخست‌وزیر بماند تا پیش از کناره‌گیری، با رویارویی احتمالی با ایران مقابله کند. این روزنامه اعلام کرد که آیزنکوت به شدت با این پیشنهاد مخالف است. هاآرتص هم به نقل از یک منبع لیکود گزارش داد: نتانیاهو به دلیل آنچه که او تهدید وجودی از سوی ایران توصیف می‌کند، به دنبال به تعویق انداختن تصدی سمت آیزنکوت خواهد بود.

این دو روز شنبه توافق کردند که روز یکشنبه برای مذاکرات دولت وحدت ملی دیدار کنند.

منبع: شفقنا



