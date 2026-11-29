رسانه آمریکایی از لغو یا تغییر جایزه صلح فیفا بعد از جنجال اهدای آن به دونالد ترامپ خبر داد.

به گزارش تابناک، فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا به لغو یا تغییر نام جایزه صلح خود که اولین برنده آن دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا بود نزدیک شده است.

نیویورک تایمز نوشت روابط نزدیک جیانی اینفانتینو رئیس فیفا با ترامپ باعث شده به اعتبار فیفا خدشه وارد شود و اولین اقدام تغییر نام یا لغو جایزه صلح خواهد بود.

فشارها برای لغو جایزه صلح ترامپ در فیفا افزایش یافت

فیفا به تازگی کمیته‌ای را مامور بررسی این جایزه و قابلیت ادامه آن کرده است. بر اساس گزارش سه مقام ارشد فوتبال، این سازمان به لغو یا تغییر نام جایزه نزدیک شده است. دو نفر از این افراد اعلام کردند که فشار برای بازنگری این جایزه بسیار زیاد بوده و فیفا نمی‌خواهد بیش از این اعتبارش را از دست رفته ببیند.

فیفا این جایزه را در سال گذشته ابداع کرد تا بتواند ترامپ را برنده آن اعلام کند. آن زمان اعلام شد که این جایزه سالانه به افرادی اهدا می‌شود که دستاوردهای برجسته‌ای در زمینه صلح داشته باشند و در جریان قرعه‌کشی جام جهانی، این جایزه به ترامپ اهدا شد.

این جایزه از همان ابتدا جنجالی بود و حالا فیفا در حال عقب‌نشینی از آن است و قرار است به زودی بیانیه‌ای در زمینه تغییر این جایزه اعلام شود.

کمیته اخلاق فیفا در چند ماه گذشته چندین شکایت از نهادهای مختلف در رابطه با اهدای جایزه صلح به ترامپ دریافت کرده است.

منبع: ایسنا



