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پیام غیرمنتظره پادشاه بحرین درباره ایران!
پادشاه بحرین گفت: مردم بحرین ایران را دوست دارند و ما خواهان برقراری روابط خوب با تهران هستیم.
به گزارش تابناک؛ پادشاه بحرین در دیدار با پوتین در مسکو گفت: ایران و بحرین مشکلی ندارند و هیچ اختلافی میان آنها وجود ندارد. هیچ مشکلی در روابط نیست. همانطور که گفته شد، خدا را شکر، دلیلی برای ایجاد تنش وجود ندارد. ما خواهان برقراری روابط خوب با ایران هستیم. مردم بحرین ایران را دوست دارند.
منبع: همشهری آنلاین
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