به گزارش تابناک؛ لایحه شهرداری تهران درباره تمدید مهلت ارائه خدمات رایگان حمل‌ونقل عمومی در خطوط مترو و اتوبوس‌های تندرو (BRT) در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران بررسی شد.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، با اشاره به پایان مهلت قانونی تعیین‌شده برای ارائه خدمات رایگان اظهار کرد: ۲۰ روز از آخرین مهلت تعیین تکلیف این موضوع گذشته و ادامه این وضعیت بدون مصوبه شورا تخلف محسوب می‌شود. با توجه به سپری شدن این مدت، پیشنهاد می‌کنم ارائه خدمات رایگان تا پایان مهلت بعدی تمدید شود.

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وی با اشاره به وضعیت تأمین ناوگان حمل‌ونقل عمومی افزود: نمی‌دانم معاونت حمل و نقل امسال چند قرارداد جدید منعقد کرده است؛ ما نیمی از بودجه را در اختیار بخش حمل‌ونقل قرار دادیم، اما واگن‌های مترو تأمین و وارد نشدند و این موضوع با مشکلاتی مواجه شده است. البته تمام این مسائل ناشی از عملکرد مجموعه حمل‌ونقل نیست و شرایط جنگی نیز تأثیرگذار بوده است، اما دولت باید برای حل این مشکل به میدان بیاید.

چمران با بیان اینکه قرارداد تأمین سه هزار دستگاه اتوبوس منعقد شده است، گفت: این قراردادها باید برای بررسی به شورای شهر ارائه شوند. تردیدی نیست اگر ناوگان مترو و اتوبوس به میزان کافی و با کیفیت مناسب در اختیار شهروندان باشد، مردم برای رفت‌وآمد به محل کار از خودروهای شخصی استفاده نخواهند کرد؛ بنابراین تأمین کافی حمل‌ونقل عمومی باید در اولویت قرار گیرد.

وی همچنین نسبت به تبعات حذف خدمات رایگان حمل‌ونقل عمومی در سال آینده هشدار داد و تصریح کرد: به دوستان هشدار می‌دهم اگر قرار است سال آینده برای دریافت اعتبار اقدام کنید و هم‌زمان رایگان بودن خدمات را لغو کنید، ممکن است با مشکل مواجه شوید و شرایطی مشابه موضوع بنزین و ازدحام ایجاد شود. باید از هم‌اکنون به فکر آینده بود.

رئیس شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه ادامه ارائه خدمات رایگان بدون مصوبه شورا تخلف محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: ذی‌حساب، نهادهای نظارتی و شورای شهر می‌توانند این موضوع را به‌عنوان تخلف اعلام کنند.

همچنین اقراریان با اعلام موافقت با تمدید خدمات رایگان حمل‌ونقل عمومی گفت: با استمرار رایگان بودن خدمات مترو و اتوبوس‌های تندرو موافق هستم، اما پیشنهاد می‌کنم در مترو یک یا دو خط به شهروندانی که تمایل به پرداخت هزینه دارند اختصاص داده شود.

در پایان با رای حداکثری اعضای شورای شهر تهران، مترو و بی آرتی در تهران تا دو ماه دیگر رایگان ماند.



