با رای حداکثری اعضای شورای شهر تهران مترو و بی آر تی برای رایگان ماندن مترو و اتوبوس به هفته بعد موکول شد.

به گزارش تابناک؛ طرح تمدید مهلت ارائه خدمات رایگان در خطوط مترو و اتوبوس‌های تندرو امروز (یکشنبه) روی میز بررسی اعضای شورای شهر قرار گرفت و جعفر تشکری هاشمی در این خصوص گفت: پیشنهاد کمیسیون عمران و حمل و نقل این است که صرفا در روزهایی که کشور در جنگ است یا رییس شورا شرایط را جنگی بداند مترو و اتوبوس رایگان باشد. نرخ بلیت نیز همان نرخ سال گذشته باشد.

اختلاف نظر اعضای شورای شهر درباره تمدید رایگان بودن مترو و اتوبوس

جعفر تشکری هاشمی با تشریح پیشنهاد کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر گفت: پیشنهاد ما این است که صرفاً در روزهایی که کشور در شرایط جنگی قرار دارد یا رئیس شورای شهر شرایط را جنگی اعلام کند، خدمات مترو و اتوبوس‌های تندرو رایگان باشد و نرخ بلیت نیز بر اساس نرخ سال گذشته محاسبه شود.

در ادامه میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران با اشاره به پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه، اظهار کرد: پیشنهاد این کمیسیون، تمدید رایگان بودن خدمات حمل‌ونقل عمومی به مدت دو ماه دیگر و با اعمال ضریب صفر در محاسبه بهای بلیت است.

مهدی پیرهادی، عضو شورای شهر تهران نیز با اشاره به افزایش تعداد مسافران و مطرح شدن موضوع رایگان بودن حمل‌ونقل عمومی از سوی دولت، پیشنهاد داد که خدمات مترو و اتوبوس‌های تندرو تا پایان سال رایگان باقی بماند.

احمد صادقی نیز با تأکید بر اینکه همچنان شرایط جنگی برقرار است، گفت: بازگشت به شرایط عادی باید از سوی شورای عالی امنیت ملی اعلام شود و نمی‌توان در وضعیت فعلی درباره بازگشت بهای بلیت به شرایط گذشته تصمیم گرفت. پیشنهاد تمدید رایگان بودن تا پایان سال نیز مناسب است؛ چراکه منطقی نیست هر دو ماه یک‌بار دوباره این موضوع در شورا بررسی شود.

در مقابل، حبیب کاشانی با تأکید بر ضرورت بررسی بیشتر پیشنهادها، اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم یک هفته به اعضا فرصت داده شود تا با هم‌اندیشی بیشتر، تصمیمی با حداکثر آرا اتخاذ شود و اعضا بدون بررسی کافی و به‌صورت احساسی رأی ندهند. در هفته آینده با بازگشت آقای چمران از اجلاس شهرداران بین الملل شورای شهر دوباره تصمیم خواهد گرفت.

علیرضا نادعلی نیز با اشاره به اینکه اعلام پایان شرایط جنگی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است، گفت: شورا نمی‌تواند پایان جنگ را اعلام کند. از سوی دیگر، چگونه می‌توان برای مردم توضیح داد که هر دو ماه یک‌بار باید دوباره درباره رایگان بودن حمل‌ونقل عمومی تصمیم‌گیری کنیم؟

در ادامه این جلسه، محسن هرمزی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، با اشاره به دلایل رایگان شدن خدمات حمل‌ونقل عمومی و تداوم آن اظهار کرد: این اقدام با پیشنهاد شورا در دستور کار قرار گرفت و شهرداری نیز مخالفتی با ادامه رایگان بودن خدمات ندارد.

وی با اشاره به سهم شهرداری در پرداخت بهای بلیت حمل‌ونقل عمومی گفت: در سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران ۹۳ درصد قیمت بلیت اتوبوس را پرداخت می‌کرد، در حالی که این سهم در سال ۱۴۰۴ به ۹۷ درصد رسید؛ به‌گونه‌ای که هزینه بلیت سال ۱۴۰۵ نیز عملاً از منابع شهرداری تأمین شده است.

هرمزی با بیان اینکه رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی موجب افزایش استقبال شهروندان شده است، افزود: در مهرماه میزان مسافرپذیری خطوط اتوبوس‌های تندرو ۷۵ درصد افزایش یافت و میانگین تعداد مسافران این خطوط به حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در روز رسید.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: در بخش مترو نیز شهرداری حدود ۸۵ درصد هزینه بلیت را پرداخت می‌کند. طی هشت ماه امسال حدود ۷۰ میلیون مسافر در مترو ثبت شده و تغییر معناداری در میزان مسافرپذیری حمل‌ونقل عمومی پایتخت رخ داده است.

وی همچنین با اشاره به کاهش ورود خودروها به شهر در ساعات اوج صبح و عصر نسبت به سال گذشته، یکی از دلایل این اتفاق را رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی عنوان کرد.

هرمزی با اشاره به آمار مصرف سوخت در کشور نیز گفت: از میان استان‌هایی که بالاترین رشد مصرف سوخت را داشته‌اند، تنها دو استان کرمان و تهران با کاهش مصرف مواجه شده‌اند. مصرف سوخت در استان تهران طی امسال ۴.۳ درصد کاهش یافته و کاهش روزانه نیز به ۶ درصد رسیده است.

وی در پایان تأکید کرد: امیدوارم این موضوع یک‌بار برای همیشه و به دور از مسائل جانبی بررسی شود تا بهترین تصمیم برای شهر تهران اتخاذ شود.

ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز با اشاره به ضرورت بررسی دقیق‌تر آمارهای ارائه‌شده، اظهار کرد: بر اساس آمار اعلامی، مصرف روزانه بنزین در پایتخت ۶ درصد کاهش یافته و از سوی دیگر شهرداری نیز اعلام می‌کند که برای ارائه خدمات رایگان حمل‌ونقل عمومی با مشکل مواجه نیست.

وی افزود: در صورتی که این آمارها دقیق باشد و شهرداری نیز تأیید کند که در حوزه تعمیر و نگهداری و تأمین هزینه‌های مترو و اتوبوس با مشکلی مواجه نیست، موافقم شهرداری لایحه‌ای ارائه دهد تا حمل‌ونقل عمومی تا پایان این دوره از مدیریت شهری رایگان باشد.

مهدی اقراریان نیز مطرح کرد: ما به دنبال حل مساله مردم هستیم؛ این حل مساله ابعاد گوناگونی دارد. یکی از این مسائل آلودگی هوا بود. آیا با تک اقدام‌ها می‌توانیم مشکل آلودگی هوا را حل کنیم؟ با مجموعه‌ای از اقدام‌ها می‌توانیم مشکلات را حل کنیم. جهت گیری‌ها را باید حل کرد. باید به سراغ تمرکززدایی در شهر برویم. از یک طرف بارگذاری جدید صورت می‌گیرد و از یک طرف می‌خواهیم حمل و نقل را رایگان کنیم. این موضوع جزو مسائل و موضوعاتی است که به طور کلی باید تصمیم گیری شود.

همچنین سیدمحمد آقامیری با بیان این‌که شهرداری به این نتیجه رسیده که نیازی به درآمد چند درصد مترو ندارد، گفت: این مساله برای مردم ارزشمند است و رسیدگی به آسیب دیدگان و آسیب‌های جنگ از دیگر اقدامات ارزشمند بود. امسال نسبت به سال گذشته تعداد مسافر ۷۰ میلیون بیشتر شده است. در مقایسه تیر و مرداد و شهریور امسال نسبت به سال گذشته در تیر ۸۷ درصد، مرداد ۳۲ درصد و شهریور ۴۲ درصد افزایش مسافر داشتیم.

وی با انتقاد از اظهارات سقاب اصفهانی در خصوص وضعیت سوخت گفت: توقع داریم نسبت به آمار و ارقامی که می‌دهد دقت کند. آمار دادند تهران در طرح تفصیلی برای خرید ۱۱ هزار اتوبوس چه کار کرده است؟ ما در این دوره ۸۰۰ اتوبوس تحویل گرفتیم و امروز بیش از ۳ هزار اتوبوس داریم. بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ اتوبوس به تهران آمده است و تا آخر تا نزدیک به ۴۰۰ اتوبوس دیگر را تحویل می‌گیریم.

آقامیری اضافه کرد: سقاب اصفهانی گفته شهرداری بودجه‌اش را جای دیگر خرج کرده و برای حمل ونقل بودجه ندارد. ما ابتدای این دوره فراخوان دادیم که هر کسی می‌تواند اتوبوس تامین کند با آن‌ها مذاکره می‌کنیم و قرارداد می‌بندیم. دیدید که آن توانایی لازم وجود نداشت و به سراغ خرید اتوبوس‌های چینی رفتیم. این دولت حتی یک دستگاه اتوبوس به شهر تهران نداده است و باید این مساله را پاسخ دهند.

در نهایت پیشنهاد حبیب کاشانی مبنی بر موکول کردن رای گیری رایگان بودن مترو و اتوبوس به هفته آینده با حداکثر آرا به تصویب رسید.

منبع: ایسنا