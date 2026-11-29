فرمانده نیروی دریایی ارتش با تأکید بر شکسته شدن محاصره دریایی دشمن، گفت: محاصره شکسته شده است و خود دشمن نیز این موضوع را می‌داند. تَرَک‌های این محاصره گسترده شده است و ان‌شاءالله محاصره به پیروزی ختم خواهد شد.

به گزارش تابناک؛ امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز (یکشنبه، ۸ آذرماه) در حاشیه مراسم تجدید میثاق فرماندهان نیروی دریایی ارتش با آرمان‌های امام خمینی(ره) ، در جمع خبرنگاران، درباره پیام این مراسم برای نسل امروز نیروهای مسلح و ملت ایران، اظهار کرد: نخستین و مهم‌ترین پیام این مراسم آن است که همچنان محکم‌تر از گذشته بر عهد خود ایستاده‌ایم و با تمام توان تلاش می‌کنیم آنچه را که بر عهده ما گذاشته شده است، در قالب ارتش مقتدر، به‌درستی در صحنه عملیات انجام دهیم.

محاصره دریایی شکسته شده است

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پاسخ به سؤالی درباره برنامه این نیرو برای شکستن محاصره دریایی دشمن، تصریح کرد: محاصره شکسته شده است و خود دشمن نیز این موضوع را می‌داند. تَرَک‌های این محاصره گسترده شده است و ان‌شاءالله محاصره به پیروزی ختم خواهد شد.

وی افزود: برای همیشه واژه محاصره را از ادبیات دشمن حذف خواهیم کرد. دشمن باید بیاید، بنشیند، آنچه را که برایش تعیین شده است، بپذیرد و احترام لازم و واجب را به مردم ما بگذارد.

دریادار ایرانی ادامه داد: پس از آن، مقامات کشور تصمیم‌گیری خواهند کرد و تدابیر لازم برای اجرا به نیروهای مسلح ابلاغ خواهد شد.

عذرخواهی شناورهای متخلف دیگر پذیرفته نیست

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پاسخ به سؤالی درباره تدبیر فرمانده کل ارتش مبنی بر اینکه تنگه هرمز هر روز بسته‌تر خواهد شد، اظهار کرد: تدبیر ابلاغی فرمانده محترم کل ارتش بر این اساس است که دیگر حتی اگر شناوری پس از تخلف اعلام کند که اشتباه کرده است، عذرخواهی آن را نخواهیم پذیرفت.

وی افزود: به همه مالکان کشتی‌ها ابلاغ شده است که برای عبور ایمن از تنگه هرمز باید با جمهوری اسلامی ایران، به‌طور خاص نیروهای مسلح، هماهنگی کنند.

دریادار ایرانی تصریح کرد: اگر شناورها بدون توجه به این ابلاغیه و با اتکا به وعده‌های دشمن وارد صحنه شوند و متوجه شوند ایمنی‌ای که دشمن به آنان وعده داده بود، وجود ندارد، با آنها برخورد خواهد شد و عذرخواهی آنان نیز پذیرفتنی نیست.

تنگه هرمز با تمام قدرت بسته است

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به هم‌افزایی نیروهای دریایی ارتش و سپاه در تنگه هرمز، تأکید کرد: تنگه هرمز با تمام قدرت بسته است و نیروی دریایی ارتش و برادران عزیزمان در نیروی دریایی سپاه با هم‌افزایی بسیار بالایی در این عرصه عمل می‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دشمن نیز به‌خوبی از این موضوع آگاه است و تلاش می‌کند از تمامی ظرفیت‌های خود استفاده کند، اما تاکنون موفق نشده است و ان‌شاءالله موفق نخواهد شد.

منبع: فارس



