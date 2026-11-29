هیچ‌یک از کشورهای خلیج فارس تصمیم‌گیری درباره ورود به جنگ را به یک فرماندهی فراملی واگذار نخواهد کرد.

فرماندهی نظامی جدید اعراب خلیج فارس تهدیدی علیه اسرائیل نیست؛ هدف ایران و نیابتی‌های آن است!

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، سایت «عرب نیوز» در مقاله ای به بررسی ایجاد فرماندهی نظامی جدید شورای همکاری خلیج فارس در کویت و توان مقابله آن با ایران پرداخته که در ادامه آمده است.

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شورای همکاری خلیج فارس با تأسیس یک فرماندهی نظامی مشترک و پیشرو در کویت موافقت کرده است؛ کشوری که در میان اعضای این شورا بیشترین آسیب را از حملات ایران دیده است.

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این تصمیم، تاکنون ملموس‌ترین گام این شورا برای تبدیل تعهدات دفاع جمعی به توانمندی‌های عملیاتی به شمار می‌رود.

جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهایی به فرماندهی جدید اختصاص داده خواهند شد.

این اعلامیه پس از برگزاری بیست‌وسومین نشست شورای دفاع مشترک شورای همکاری خلیج فارس در منامه منتشر شد؛ نشستی که وزیران دفاع هر شش کشور عضو، یعنی بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، در آن حضور داشتند.

البدیوی گفت: «اقدامات نظامی مشترک شورای همکاری خلیج فارس، از بالاترین سطح توجه، اهتمام و حمایت پادشاهان و سران کشورهای عضو این شورا برخوردار است.»

او افزود: «این موضوع همچنین نشان‌دهنده آگاهی آنان از مسئولیت نیروهای مسلح کشورهای عضو در تأمین امنیت و ثبات، حفاظت از استقلال و توسعه و ارتقای توانمندی‌هایشان متناسب با امیدها و انتظاراتی است که از آن‌ها وجود دارد.»

وی گفت دستور کار این نشست شامل چندین تصمیم مهم بود که «همکاری نظامی مشترک کشورهای خلیج فارس را به سوی افق‌های گسترده‌تری از همگرایی و یکپارچگی سوق خواهد داد».

با این حال، او درباره مسئولیت‌ها، حوزه عملیاتی یا تعداد نیروهایی که قرار است به فرماندهی پیشرو اختصاص داده شوند، جزئیاتی ارائه نکرد.

البدیوی در توصیف واکنش به «حملات ایران» به‌عنوان یک «مسئولیت مشترک کشورهای خلیج فارس» ، گفت هم‌افزایی تلاش‌های نظامی آن‌ها برای حفاظت از سرزمین‌ها، منابع و شهروندان کشورهای عضو ضروری است.

تحلیلگران این اقدام را واکنشی مستقیم به حملات ایران و متحدانش می‌دانند

تحلیلگران این اقدام را واکنشی مستقیم به حملات ایران و متحدانش می‌دانند؛ حملاتی که محدودیت‌های واکنش‌های جداگانه کشورهای منطقه و نبود یک سازوکار بازدارندگی هماهنگ در چارچوب شورای همکاری خلیج فارس را آشکار کرده است.

دکتر عبدالعزیز صقر، بنیان‌گذار و رئیس مرکز پژوهش‌های خلیج فارس، در گفت‌وگو با عرب‌نیوز گفت: «این تصمیم… نشان‌دهنده گرایش کشورهای خلیج فارس به تقویت ظرفیت خود برای اجرای دفاع مشترک در شرایط تداوم تهدیدهای ناشی از حملات موشکی و پهپادی ایران، حملات گروه‌های مسلح مستقر در عراق و حملات حوثی‌ها به پادشاهی عربستان سعودی است.»

او گفت چالش پیش روی شورای همکاری خلیج فارس، تعدد تهدیدها و منشأهای جغرافیایی متفاوت آن‌هاست؛ موضوعی که ضرورت برنامه‌ریزی یکپارچه، هماهنگی توانمندی‌ها و حمایت متقابل را برجسته می‌کند.

وی افزود: «شورای همکاری خلیج فارس باید برای تبدیل تعهدات سیاسی خود مبنی بر تفکیک‌ناپذیری امنیت کشورهای خلیج فارس به یک توانمندی نظامی قابل اجرا تلاش کند.»

به گفته او، موقعیت جغرافیایی کویت در انتهای شمالی خلیج فارس، این کشور را به پایگاهی طبیعی برای دفاع جمعی تبدیل می‌کند.

از زمان آغاز درگیری آمریکا و اسرائیل با ایران در ماه فوریه، کویت در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بیش از همه در معرض حملات قرار گرفته و با حملاتی از مبدأ ایران و عراق روبرو بوده است.

بر اساس داده‌های پروژه مکان‌یابی و رویدادهای درگیری مسلحانه (ACLED) ، یک‌چهارم حملات ثبت‌شده علیه زیرساخت‌های غیرنظامی در سراسر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، در کویت رخ داده است. فرودگاه بین‌المللی کویت، پالایشگاه‌های نفت و نیروگاه و تأسیسات آب‌شیرین‌کن شعیبه از جمله اهداف این حملات بوده‌اند.

سرلشکر بازنشسته ثافر العجمی، خلبان پیشین جنگنده‌های نیروی هوایی کویت، در گفت‌وگو با عرب‌نیوز گفت: «تأسیس یک فرماندهی پیشرو در کویت، گام مهم دیگری در مسیر تقویت همکاری نظامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است.»

او افزود: «این فرماندهی مکمل فرماندهی نظامی یکپارچه در ریاض خواهد بود، نه جایگزین آن. همچنین می‌تواند به بهبود هماهنگی، برنامه‌ریزی مشترک و آمادگی نیروهای کشورهای عضو کمک کند و بر پایه همکاری‌های نظامی موجود میان آن‌ها شکل بگیرد.»

فرماندهی نظامی یکپارچه شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۱۳ با هدف هماهنگی عملیات مشترک و تقویت دفاع جمعی تأسیس شد. مقر اصلی آن در ریاض نیز در سال ۲۰۲۱ افتتاح شد.

نیروی سپر جزیره، تشکیلات نظامی مشترک دیرینه شورای همکاری خلیج فارس، به اواسط دهه ۱۹۸۰ بازمی‌گردد و حدود ۴۰ هزار نیروی نظامی را در قالب دو تیپ در اختیار دارد.

کارشناسان می‌گویند اهمیت تصمیم مربوط به کویت در ایجاد حضور نظامی یکپارچه‌تر در بخش شمالی خلیج فارس نهفته است؛ منطقه‌ای که تهدیدهای ناشی از ایران و گروه‌های مسلح مستقر در عراق در آن به‌طور فزاینده‌ای جدی شده‌اند.

مهنّد سلوم، پژوهشگر ارشد غیرمقیم در شورای خاورمیانه در امور جهانی مستقر در دوحه، در گفت‌وگو با عرب‌نیوز گفت: «این یک نهاد جدید نیست. فرماندهی نظامی یکپارچه در سال ۲۰۱۳ تصویب شد و مقر آن در ریاض در سال ۲۰۲۱ افتتاح شد؛ نیروی سپر جزیره نیز به‌عنوان مؤلفه زمینی آن فعالیت می‌کند. آنچه کویت به این ساختار اضافه می‌کند، ایجاد یک حضور دائمی در بخش شمالی خلیج فارس، همراه با اختصاص از پیش تعیین‌شده نیروهاست. این موضوع باید به معنای هشدار زودهنگام‌تر درباره پرتاب موشک‌ها از ایران و جنوب عراق، ایجاد تصویر اطلاعاتی مشترک از وضعیت شمال خلیج فارس و استقرار یک ستاد فرماندهی باشد که بتواند بدون انتظار برای توافق شش پایتخت، نیروهای اختصاص‌یافته را هدایت کند.»

فرماندهی مستقر در کویت فرصت تبدیل یک چارچوب نهادی دیرینه به یک توانمندی نظامی عملیاتی

از نگاه صقر، فرماندهی مستقر در کویت فرصتی برای تبدیل یک چارچوب نهادی دیرینه به یک توانمندی نظامی عملیاتی است؛ تغییری که به گفته او در ماه‌های اخیر بیش از پیش ضرورت پیدا کرده است.

او افزود: «این اقدام تلاشی برای احیا و فعال‌سازی یک توانمندی نظامی مشترک واقعی است. سال‌هاست که دفاع جمعی شورای همکاری خلیج فارس عمدتاً در حد یک چارچوب باقی مانده است. نهادها وجود داشتند، اما هیچ نیروی مشترک دائمی و مستقر در میدان وجود نداشت.»

به گفته او، بر اساس طرح پیشنهادی، هر یک از کشورهای عضو باید یک یگان مشخص از نیروهای مسلح خود را به فرماندهی جدید اختصاص دهد.

وی گفت: «هدف کلی روشن است: تبدیل اصل دفاع مشترک کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به واقعیتی فعال و عملیاتی. اهمیت فوری این تصمیم در افزایش اعتبار دفاع جمعی و نشان دادن آمادگی برای تقسیم مسئولیت‌های آن نهفته است. اهمیت بلندمدت آن نیز به ایجاد یک توانمندی دفاعی مشترک پایدار مربوط می‌شود؛ توانمندی‌ای که بر زنجیره فرماندهی روشن، آمادگی نیروها، یکپارچگی اطلاعاتی و تصمیم‌گیری مؤثر استوار باشد.»

این اعلامیه در شرایطی منتشر شده که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرده است «ایران از نظر نظامی عملاً کارش تمام شده است». او در عین حال گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال انجام حملات گسترده‌تر آمریکا را کم‌اهمیت جلوه داده، اما هشدار داده است که واشنگتن در صورت تغییر شرایط همچنان «آماده و مسلح» است.

مقام‌های ایرانی بارها نسبت به اظهارات قبلی ترامپ درباره احتمال دستیابی به راه‌حلی برای پایان دادن به درگیری‌ها ابراز تردید کرده‌اند.

سلوم گفت زمان‌بندی این تصمیم نشان‌دهنده احتمال طولانی شدن درگیری‌ها بدون دستیابی به یک توافق سیاسی است؛ وضعیتی که دولت‌های خلیج فارس را بیش از پیش به سمت آمادگی برای یک دوره طولانی «نه جنگ، نه صلح» سوق داده است.

او گفت: «زمان‌بندی این اقدام، هم جنبه نهادی دارد و هم جنبه راهبردی. رهبران کشورهای عضو در ماه آوریل در جده دستور تعمیق همگرایی را صادر کردند، رؤسای ستاد کل نیروهای مسلح در ۲۹ اکتبر دیدار کردند و اکنون وزیران دفاع نیز این تصمیم را تأیید کرده‌اند.»

نباید فرماندهی جدید را اقدامی تحریک‌آمیز علیه تهران تلقی کرد

وی هشدار داد که نباید فرماندهی جدید را اقدامی تحریک‌آمیز علیه تهران تلقی کرد.

او گفت: «ایجاد یک پست فرماندهی در یکی از کشورهای عضو که از دو جهت مورد حمله قرار گرفته، اقدامی دفاعی است؛ مشروط بر اینکه نیروهای اختصاص‌یافته به آن، نیروهای پدافند هوایی، هشدار زودهنگام و نظارت باشند، نه نیروهای تهاجمی. در مورد عراق، این پیام خطاب به گروه‌های مسلح است، نه دولت عراق. اسرائیل تهدید مرجع برای یک فرماندهی در شمال خلیج فارس محسوب نمی‌شود؛ هرچند حمله سال ۲۰۲۵ به دوحه یکی از دلایلی است که کشورهای خلیج فارس اکنون برای مقابله با تهدیدهایی از چندین جهت برنامه‌ریزی می‌کنند.»

العجمی گفت درگیری‌های اخیر ضرورت همکاری نظامی نزدیک‌تر میان کشورهای خلیج فارس را نشان داده‌اند و تأکید کرد که هدف، تقویت ترتیبات امنیتی موجود است، نه جایگزین کردن آن‌ها.

او گفت: «من این اقدام را یک تدبیر دفاعی با هدف تقویت ثبات منطقه‌ای می‌دانم، نه اقدامی برای افزایش تنش‌ها.»

وی افزود: «این تصمیم را به‌معنای فاصله گرفتن از همکاری‌های امنیتی موجود با آمریکا نمی‌دانم. موضوع بیشتر تقویت دفاع جمعی و همکاری نظامی شورای همکاری خلیج فارس، در کنار حفظ مشارکت‌های دفاعی بین‌المللی موجود است.»

این تصمیم همچنین در شرایطی اتخاذ شده که شبکه‌ای از ترتیبات دفاعی منطقه‌ای و بین‌المللی در حال گسترش است. از جمله این ترتیبات می‌توان به پیمان مکه اشاره کرد که اخیراً میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه امضا شده است. توافق‌نامه‌های دوجانبه میان کشورهای خلیج فارس و شرکایی مانند بریتانیا و فرانسه نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرند.

العجمی درباره این موضوع گفت: «پیمان مکه و فرماندهی نظامی یکپارچه شورای همکاری خلیج فارس، دو سازوکار دفاعی متفاوت هستند که هر یک چارچوب و مسئولیت‌های خاص خود را دارند. من لزوماً آن‌ها را در تعارض یا رقابت با یکدیگر نمی‌بینم.»

سلوم نیز احتمال ایجاد نوعی «ازدحام نهادی» را پذیرفت، اما استدلال کرد که چارچوب‌های مختلف وظایف متفاوتی بر عهده دارند.

او گفت: «فرماندهی شورای همکاری خلیج فارس تنها ساختاری است که هر شش کشور را با یکدیگر یکپارچه می‌کند. هم‌پوشانی زمانی به مشکل تبدیل می‌شود که در هنگام بحران، هر پایتخت ابتدا به حامی و متحد خارجی خود مراجعه کند.

این وضعیت به آنچه امسال رخ داد شباهت دارد. اصل اینکه حمله به یک عضو، حمله به همه اعضاست، بار دیگر مورد تأکید قرار گرفت؛ اما واکنش‌ها در سطح ملی و جداگانه انجام شد؛ موضوعی که انور قرقاش، وزیر مشاور پیشین در امور خارجه امارات متحده عربی، نیز در همین ماه به آن اذعان کرد.»

سلوم گفت اقدام جمعی به دلایل متعددی با مانع روبرو بوده است؛ از جمله آنچه او عادت به هماهنگی از طریق آمریکایی‌ها نامید.

هیچ‌یک از کشورهای خلیج فارس تصمیم‌گیری درباره ورود به جنگ را به یک فرماندهی فراملی واگذار نخواهد کرد

او افزود: «آنچه باید تغییر کند، محدود اما دشوار است: ایجاد یک تصویر اطلاعاتی و هوایی مشترک و تدوین قواعدی که از پیش بر سر آن‌ها توافق شده باشد تا فرماندهان بتوانند بدون نیاز به تشکیل نشست و کسب موافقت شش پایتخت، اقدامات دفاعی لازم را انجام دهند.»

این اعلامیه همچنین بحث درباره تشکیل یک ارتش واحد برای شورای همکاری خلیج فارس را دوباره زنده کرده است. با این حال، سلوم هشدار داد که چنین هدفی، با توجه به اختلافات سیاسی و راهبردی‌ای که تلاش‌های قبلی برای همگرایی نظامی عمیق‌تر را ناکام گذاشته‌اند، ممکن است «معیار اشتباهی» برای سنجش میزان پیشرفت باشد.

او گفت: «شورای همکاری خلیج فارس پیش‌تر نیز چنین مسیری را تجربه کرده است. نیروی سپر جزیره به دهه ۱۹۸۰ بازمی‌گردد، تشکیل یک نیروی مشترک ۱۰۰ هزار نفری در سال ۲۰۱۳ اعلام شد و فرماندهی‌ای که در همان سال به تصویب رسید، تا سال ۲۰۲۱ طول کشید تا مقر خود را افتتاح کند.

موانع موجود، سیاسی هستند. هیچ‌یک از کشورهای خلیج فارس تصمیم‌گیری درباره ورود به جنگ را به یک فرماندهی فراملی واگذار نخواهد کرد. الگوی واقع‌بینانه‌تر، بیشتر به ناتو شباهت دارد تا یک ارتش واحد.

کویت زمانی گامی معنادار محسوب می‌شود که سه اتفاق پس از آن رخ دهد: مشارکت نظامی هر شش کشور، برخورداری فرماندهی از اختیار واقعی بر نیروهای اختصاص‌یافته و ایجاد یک تصویر اطلاعاتی مشترک.»