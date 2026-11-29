لیتوانی پس از نزدیک به دو دهه دوری از انرژی هسته‌ای، بار دیگر گزینه ساخت رآکتور را روی میز گذاشته و موج جدید هسته‌ای شدن اروپا از فرانسه و سوئد تا لهستان و ایتالیا مرزها را در نوردیده تا ابهامات بیشتری درباره آینده امنیت کشورها مطرح شود.

به گزارش خبرنگار انرژی تابناک، اگر انرژی هسته‌ای برای امنیت، توسعه و استقلال انرژی کشورها ضروری است، چرا همین فناوری در برخی کشورها با حمایت و سرمایه‌گذاری و در برخی دیگر با تحریم، تهدید و حمله نظامی مواجه می‌شود؟

اروپا که سال‌ها تحت تأثیر نگرانی‌های زیست‌محیطی، حادثه فوکوشیما و سیاست‌های خروج از انرژی هسته‌ای قرار داشت، اکنون در حال بازنگری در معادلات انرژی خود است. افزایش تقاضای برق، توسعه مراکز داده و هوش مصنوعی، نگرانی از وابستگی به واردات انرژی و ضرورت کاهش انتشار کربن، بار دیگر نیروگاه‌های هسته‌ای را به مرکز سیاست‌گذاری انرژی کشورهای اروپایی بازگردانده است.

لیتوانی و بررسی بازگشت به انرژی هسته‌ای

در تازه‌ترین نمونه، لیتوانی اعلام کرده در حال بررسی بازگشت به انرژی هسته‌ای، این بار با فناوری رآکتورهای کوچک مدولار (SMR) ، است؛ تصمیمی که می‌تواند مسیر انرژی این کشور را پس از حدود ۲۰ سال تغییر دهد. اما این تحول تنها یک خبر انرژی نیست؛ در کنار آن، بحثی جدی درباره حق کشورها برای استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای، معیارهای امنیت بین‌المللی و آنچه بسیاری از کشورها «استانداردهای دوگانه» می‌نامند، مطرح می‌شود.

بازگشت به اتم با فناوری نسل جدید

لیتوانی آخرین نیروگاه هسته‌ای خود، اینگالینا، را در سال ۲۰۰۹ تعطیل کرد. این تصمیم در چارچوب تعهدات مرتبط با پیوستن به اتحادیه اروپا اتخاذ شد. تعطیلی نیروگاه در آن زمان وابستگی این کشور به واردات برق را افزایش داد؛ به‌طوری‌که بنابر گزارش‌ها، لیتوانی در مقطعی حدود ۷۰ درصد برق مورد نیاز خود را وارد می‌کرد. با توسعه سریع انرژی‌های تجدیدپذیر، این کشور اکنون به سطح بالاتری از خودکفایی انرژی نزدیک شده؛ اما مسئله جدید، پایداری شبکه در شرایطی است که تولید برق خورشیدی و بادی به شرایط آب‌وهوایی وابسته است و مصرف برق نیز با توسعه صنایع و فناوری افزایش می‌یابد.

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دولت لیتوانی اکنون فناوری SMR را به‌عنوان گزینه‌ای برای تولید برق کم‌کربن، پایدار و قابل اتکا بررسی می‌کند. برنامه این است که پیشنهاد مربوط به توسعه رآکتورهای کوچک در نیمه نخست سال ۲۰۲۸ به پارلمان ارائه شود. در صورت تصویب و عبور از مراحل اجرایی، نخستین رآکتور کوچک این کشور ممکن است حوالی سال ۲۰۳۸ وارد بهره‌برداری تجاری شود. این برنامه هنوز تصمیم قطعی برای ساخت نیروگاه نیست؛ لیتوانی در حال ارزیابی هزینه، فناوری، تأمین مالی، مجوزها، ایمنی و زمان‌بندی است. اما همین بازگشت گزینه هسته‌ای به دستور کار سیاسی، نشان می‌دهد نگاه اروپا به انرژی اتمی تغییر کرده است.

7 کشور اروپایی و بازگشت به انرژی هسته‌ای

لیتوانی تنها کشور اروپایی نیست که در حال بازنگری در سیاست هسته‌ای خود است. فرانسه همچنان بر توسعه و حفظ ظرفیت هسته‌ای تکیه دارد؛ سوئد به دنبال توسعه رآکتورهای جدید و کوچک است؛ لهستان برای ساخت نخستین نیروگاه هسته‌ای خود برنامه‌ریزی می‌کند؛ جمهوری چک، رومانی، فنلاند و دیگر کشورها نیز در حال توسعه یا بررسی پروژه‌های جدید هستند.

ایتالیا در پی چارچوب قانونی!

در ایتالیا نیز تلاش برای ایجاد چارچوب قانونی بازگشت انرژی هسته‌ای در جریان است. حتی در کشورهایی که نیروگاه‌های هسته‌ای را تعطیل کرده‌اند یا تصمیم به خروج از این فناوری گرفته بودند، افزایش هزینه انرژی و نگرانی از امنیت عرضه باعث شده بحث بازنگری در سیاست‌ها دوباره مطرح شود. این روند به معنای کنار گذاشتن انرژی‌های تجدیدپذیر نیست. بسیاری از دولت‌ها اکنون به دنبال ترکیبی از انرژی خورشیدی، باد، ذخیره‌سازی، شبکه‌های برق، گاز و هسته‌ای هستند. منطق این ترکیب آن است که انرژی‌های تجدیدپذیر می‌توانند برق پاک و کم‌هزینه تولید کنند، اما شبکه به منابعی نیز نیاز دارد که در ساعات کمبود باد یا تابش خورشید، تولید برق را پایدار نگه دارند.

در چنین شرایطی، انرژی هسته‌ای بار دیگر به‌عنوان یکی از گزینه‌های تولید برق کم‌کربن و پیوسته مطرح شده؛ گزینه‌ای که البته هزینه سرمایه‌گذاری بالا، زمان طولانی ساخت، مسائل پسماند و الزامات ایمنی همچنان از چالش‌های مهم آن محسوب می‌شوند.

فناوری جدید یا وعده‌های انتظار تحقق؟

رآکتورهای کوچک مدولار یا SMR یکی از محورهای اصلی موج جدید انرژی هسته‌ای هستند. این رآکتورها با ظرفیت کوچک‌تر نسبت به نیروگاه‌های متعارف طراحی شده‌اند و سازندگان آنها وعده می‌دهند که تولید کارخانه‌ای، طراحی ماژولار و ساخت مرحله‌ای بتواند هزینه و زمان پروژه‌ها را کاهش دهد.

SMR ها همچنین می‌توانند برای کشورهایی که شبکه برق کوچک‌تری دارند یا نمی‌خواهند در ابتدا سرمایه‌گذاری بسیار بزرگی برای نیروگاه‌های چند هزار مگاواتی انجام دهند، گزینه جذابی باشند. برخی طرح‌ها حتی برای تأمین برق صنایع، مراکز داده، مناطق دورافتاده و سیستم‌های گرمایش طراحی شده‌اند. اما این فناوری هنوز در مرحله‌ای قرار دارد که نباید وعده‌های آن را با عملکرد تجاری گسترده اشتباه گرفت. تعداد رآکتورهای کوچک تجاری فعال در جهان هنوز محدود است و بسیاری از پروژه‌های غربی در مرحله طراحی، مجوز، تأمین مالی یا برنامه‌ریزی ساخت قرار دارند. هزینه واقعی، سرعت ساخت و رقابت‌پذیری اقتصادی این رآکتورها در مقیاس گسترده هنوز باید در پروژه‌های عملی اثبات شود.

با این حال، رقابت برای توسعه SMR ها در اروپا و آمریکا شدت گرفته؛ رقابتی که تنها موضوع تولید برق نیست و می‌تواند بازار فناوری، خدمات مهندسی، سوخت هسته‌ای و صادرات صنعتی آینده را نیز شکل دهد.

ادامه دارد...