تکنوتابناک

کامیار احمدی مجلان، متخصص حوزهٔ نیمه‌رساناها و تصویربرداری پیشرفته و مدیر توسعهٔ کاربردها در بخش نیمه‌رسانای زایس (ZEISS Semiconductor Manufacturing Technology) در سیلیکون‌ولی است. او با دکتری علوم و مهندسی مواد و بیش از ده سال سابقه کار در صنعت ساخت چیپ، روی دستگاه‌های تصویربرداری با اشعهٔ ایکس و بررسی ایرادات چیپ‌ها کار می‌کند؛ مسیری که از متالورژی، کیهان‌شناسی و نجوم در ایران شروع شد و در آمریکا به فیزیک حالت جامد، علوم مواد و کار در صنعت چیپ رسید. او در پادکست طبقه 16 از چیپ‌ها و ترانزیستورها گرفته تا ویفرهای سیلیکونی، دستگاه‌های پیچیدهٔ ساخت چیپ مثل ای‌اس‌ام‌ال (ASML) و نقش شرکت‌هایی مثل انویدیا و TSMC و هوش مصنوعی توضیحات جالب داده و تصاویری از این تجهیزات لبه تکنولوژی نشان می‌دهد که احتمالاً تاکنون ندیده‌اید.