اصفهان نصف مشکلات جهان؛ صبح ۸ آذر، شاخص کیفیت هوای اصفهان به ۱۵۴ رسید؛ عددی که رنگ قرمز را روی نقشه کیفیت هوا نشاند و معنایش دیگر فقط توصیه به گروه‌های حساس نیست. در این سطح، هوا برای عموم مردم ناسالم است.

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، قرمزشدن شاخص امروز، اگر قرار باشد صرفاً به یک خبر روزانه و چند توصیه برای بیرون نرفتن ختم شود، بخش مهمی از مسئله اصفهان نادیده می‌ماند. این شهر با مجموعه‌ای از چالش‌های محیطی روبه‌روست که هر کدام به شکلی با سلامت، کیفیت زندگی و آینده زیست شهروندان ارتباط دارند.

بر اساس داده‌های ۲۰ ایستگاه پایش، میانگین شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان صبح امروز به ۱۵۴ رسید. در برخی نقاط شهر، وضعیت بدتر بود؛ شاخص بزرگراه خرازی ۱۸۶، خیابان انقلاب ۱۷۳، کردآباد ۱۷۰ و خیابان فرشادی ۱۶۸ ثبت شد. تفاوت میان ایستگاه‌ها نشان می‌دهد آلودگی در همه نقاط شهر به یک اندازه توزیع نشده، اما محدوده قرمز به معنای ناسالم بودن هوا برای عموم است. پیش‌بینی هواشناسی نیز از تداوم سکون جوی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در مناطق مرکزی و صنعتی تا روز دوشنبه حکایت دارد.

آلودگی؛ مسئله‌ای فراتر از چند روز زمستانی

آلودگی هوای اصفهان را نمی‌توان تنها به وارونگی دما در روزهای سرد نسبت داد. ترکیب منابع صنعتی، تردد خودروها، شرایط جغرافیایی، سکون هوا و برخی کانون‌های گردوغبار، در شکل‌گیری وضعیت فعلی نقش دارند. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که آلودگی از یک رخداد مقطعی به تجربه‌ای تکرارشونده در زندگی شهری تبدیل شود.

البته آمارهای محیط‌زیست استان در آبان امسال از کاهش ۶۶ درصدی روزهای ناسالم کلان‌شهر اصفهان در هشت ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت داشت. این خبر به‌ظاهر امیدوارکننده، در کنار وضعیت قرمز امروز، یادآور آن است که بهبود مقطعی شاخص‌ها لزوماً به معنای حل مسئله ساختاری آلودگی نیست. یک روز یا یک دوره پاک‌تر، همچنان نمی‌تواند جایگزین سیاست‌های پایدار کاهش منابع آلاینده شود.

زاینده‌رود؛ مسئله آب و زندگی

زاینده‌رود تنها یک رودخانه یا منظره شهری نیست. جریان آب در این حوضه با کشاورزی، فضای سبز، معیشت، اکوسیستم و کیفیت زندگی بخش بزرگی از مردم ارتباط دارد. خشکی یا کاهش جریان رودخانه، در کنار فشار بر منابع زیرزمینی و تغییر الگوی تأمین آب، موضوعی فراتر از یک بحران اقتصادی یا کشاورزی است.

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در ماه‌های گذشته، گزارش‌هایی از کاهش ذخیره سد زاینده‌رود و نگرانی درباره تأمین منابع آب منتشر شده است. همچنین مسئولان محیط‌زیست استان بر ضرورت تأمین حقابه تالاب گاوخونی و برقراری جریان حداقلی و پایدار آب در رودخانه تأکید کرده‌اند. مسئله این است که مدیریت آب، صرفاً به تأمین نیازهای کوتاه‌مدت مصرف‌کنندگان محدود نمی‌شود؛ استمرار حیات اکوسیستم نیز بخشی از امنیت محیطی و سلامت عمومی است.

گاوخونی؛ نگرانی از گردوغبار

خشکی تالاب گاوخونی یکی دیگر از موضوعاتی است که در بررسی وضعیت محیط‌زیست اصفهان نمی‌توان از آن چشم پوشید. در گزارش‌های اخیر مسئولان محیط‌زیست، از احتمال فعال‌شدن کانون‌های گردوغبار در بستر خشک تالاب و اثرات آن بر مناطق پیرامونی سخن گفته شده است.

در مرداد امسال نیز گزارش‌هایی درباره افزایش کانون‌های گردوغبار در استان و تهدید ناشی از گسترش عرصه‌های خشک منتشر شد. افت منابع آب، کاهش پوشش گیاهی، تغییرات اقلیمی و فعالیت‌های انسانی، مجموعه عواملی هستند که می‌توانند به تشدید فرسایش بادی کمک کنند.

با این حال، درباره میزان مواجهه مردم با گردوغبار برخاسته از گاوخونی و اثر مستقیم آن بر بیماری‌های تنفسی، قلبی یا دیگر مشکلات سلامت، باید به داده‌های سنجش آلاینده‌ها و مطالعات اپیدمیولوژیک معتبر تکیه کرد. خطر محیطی را نمی‌توان بدون اندازه‌گیری و مطالعه، به آمار قطعی بیماری تبدیل کرد.

فرونشست!

فرونشست زمین نیز از دیگر مخاطرات جدی اصفهان است؛ پدیده‌ای که در بخش‌هایی از دشت اصفهان و مناطق پیرامونی، در پی برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و افت سطح آبخوان‌ها شدت گرفته است.

فرونشست فقط تهدیدی برای ساختمان‌ها، زیرساخت‌ها، خطوط انتقال آب، شبکه‌های فاضلاب و میراث تاریخی شهر نیست؛ تغییر ساختار زمین و ایجاد ترک‌ها و شکاف‌ها می‌تواند در بلندمدت آسیب‌پذیری محیط زندگی را افزایش دهد.

اصفهان از جمله مناطقی است که بارها در گزارش‌های کارشناسی زمین‌شناسی و منابع آب به‌عنوان یکی از کانون‌های جدی فرونشست در کشور معرفی شده و استمرار این روند، ضرورت مدیریت برداشت از آبخوان‌ها، بازنگری در الگوی مصرف آب و توجه به ارتباط میان بحران آب و امنیت سکونت شهری را بیش از گذشته برجسته می‌کند.

سلامت عمومی؛ حلقه‌ای که باید جدی‌تر دیده شود

آلودگی هوا، خشکی منابع آبی و گردوغبار، هر کدام در سطح متفاوتی با سلامت عمومی ارتباط دارند. آنچه در اصفهان اهمیت دارد، کنار هم دیدن این مسائل و تدوین سیاست‌هایی است که تنها به مدیریت بحران در روزهای قرمز محدود نشوند.

در روزی که شاخص هوا به ۱۵۴ می‌رسد، توصیه به کاهش فعالیت بیرون از منزل ضروری است؛ اما شهروندان حق دارند بدانند برنامه بلندمدت برای کاهش آلاینده‌ها چیست، منابع انتشار چگونه کنترل می‌شوند، وضعیت منابع آب و تالاب‌ها چه مسیری را طی می‌کند و چه داده‌هایی درباره پیامدهای این شرایط بر سلامت مردم در دسترس قرار دارد.

قرمزشدن هوای اصفهان در ۸ آذر، یک هشدار روزانه است؛ اما مسئله اصفهان روزانه نیست. این هشدار، فرصتی برای بازگشت به پرسش‌های قدیمی و هنوز بی‌پاسخ درباره محیط‌زیست، آب، صنعت، توسعه شهری و سلامت مردمی است که قرار است در این شهر زندگی کنند.