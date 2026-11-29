فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از درگیری با اشرار مسلح در مرزهای این استان، دستگیری ۹ نفر در این عملیات و کشف سلاح و مهمات و تجهیزات از آنها خبر داد.

دستگیری ۹ مرد و زن مسلح در مرزهای سیستان و بلوچستان

به گزارش تابناک، سردار جواد رفیعی فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: مرزداران استان، با اشراف اطلاعاتی و رصد تحرکات در مناطق مرزی، از قصد تعرض و انجام اقدامات خرابکارانه توسط اشرار مسلح در نوار مرزی مطلع شدند و تشدید اقدامات کنترلی را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مرزبانان، پس از شناسایی و محاصره عملیاتی افراد مسلح، درگیر یک درگیری مسلحانه شدند و با برتری عملیاتی و رزمی موفق شدند این افراد را زمینگیر و ۹ نفر را دستگیر کنند.

رفیعی با اشاره به بازرسی از بار همراه متهمان گفت: در این عملیات ۹ نفر شامل ۸ مرد و یک زن دستگیر شدند و از آنان ۳ قبضه سلاح کلاش، ۲ قبضه کلت، یک نارنجک جنگی دستی، ۴ تیغه خشاب و ۱۷۵ فشنگ جنگی کلاش کشف شد.

وی ادامه داد: ۲ دستگاه دوربین دید در روز، یک دستگاه گوشی تلفن همراه و یک عدد فلش نیز در جریان این عملیات به دست مرزبانان افتاد.