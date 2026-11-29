به گزارش تابناک، علیرضا پورسان، سخنگوی اورژانس گیلان، اظهار کرد: ساعت ۲۱: ۳۷ شامگاه جمعه ۶ آذرماه، گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو در منطقه تکی تازه‌آباد شهرستان تالش به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، ۳ دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند. متأسفانه در این حادثه، ۲ دختر ۲۵ و ۱۴ ساله به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند.

سخنگوی اورژانس گیلان اضافه کرد: یک دختر ۱۴ ساله دیگر نیز که دچار تروماهای متعدد شده بود، پس از دریافت اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی، توسط کارشناسان اورژانس به بیمارستان شهید نورانی تالش منتقل شد.