مرگ همزمان ۲ دختر ۱۴ و ۲۵ ساله در گیلان
سخنگوی اورژانس گیلان از مرگ ۲ دختر جوان و نوجوان در پی واژگونی یک دستگاه خودروی پژو در شهرستان تالش خبر داد.
به گزارش تابناک، علیرضا پورسان، سخنگوی اورژانس گیلان، اظهار کرد: ساعت ۲۱: ۳۷ شامگاه جمعه ۶ آذرماه، گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو در منطقه تکی تازهآباد شهرستان تالش به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، ۳ دستگاه آمبولانس از نزدیکترین پایگاههای اورژانس به محل حادثه اعزام شدند. متأسفانه در این حادثه، ۲ دختر ۲۵ و ۱۴ ساله به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند.
سخنگوی اورژانس گیلان اضافه کرد: یک دختر ۱۴ ساله دیگر نیز که دچار تروماهای متعدد شده بود، پس از دریافت اقدامات درمانی پیشبیمارستانی، توسط کارشناسان اورژانس به بیمارستان شهید نورانی تالش منتقل شد.
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