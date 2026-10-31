مرگ هولناک مرد معتاد در کارگاه تولید پلاستیک مشهد+ عکس

به گزارش تابناک؛ مرد سرایداری به همراه خانواده اش دریک کارگاه بزرگ تولید پلاستیک های ضخیم آبیاری مشغول کار و نگهبانی بود اما ازمدتی قبل برادر۴۹ ساله اش که به مواد مخدرصنعتی از نوع شیشه هم اعتیاد داشت ،دست پسر۱۵ساله اش را گرفت و برای ادامه زندگی از تربت جام به مشهد آمد.

اوکه ازهمسرش جدا شده بود و جا و مکانی برای زندگی نداشت به ناچارنزد برادرش رفت و درکنارخانواده او روزگارمی‌

مرگ دلخراش مرد ۴۹ ساله در دستگاه تولید پلاستیک

حدود ساعت۶ صبح روز بعد (جمعه)وقتی مرد سرایدارمتوجه شد از برادرش خبری نیست به جست و جوی او برآمد و به درون کارگاه رفت اما دریک لحظه با چشمانی از حدقه بیرون زده، درجا میخکوب شد و به صحنه دلخراشی می نگریست که مقابل دیدگانش قرارگرفته بود.

برادرش درحالی که لباس منزل به تن داشت و یک پایش لای تسمه دینام بزرگ کارگاه مانده بود، بخش دیگری ازپیکر وی به زیرمیله چرخشی آهنی کشیده شده و جان خود را ازدست داده بود.

او با مشاهده این صحنه تکان دهنده ،بلافاصله با امدادگران آتش نشانی و پلیس تماس گرفت و موضوع را به آن ها گزارش داد. طولی نکشید که نجاتگران آتش نشانی از راه رسیدند و با بهره گیری ازتجهیزات فنی و تخصصی درحالی پیکر مرد ۴۹ ساله مهمان را ازلابه لای دستگاه تولید پلاستیک بیرون آوردند که یک پای وی از ناحیه ران به طورکامل قطع شده بود.

درهمین شرایط و با دستورسرگرد مصطفی حسنی(رئیس پاسگاه انتظامی فردوسی) گروهی ازنیروهای انتظامی نیز برای حفظ صحنه حادثه و بررسی ماجرای مرگ وحشتناک مرد شیشه ای عازم کارگاه تولیدی در بولوارشاهنامه شدند و بی درنگ مراتب را به مقام قضایی اطلاع دادند.

خیلی زود با دستورهای تلفنی مقام قضایی،جسد مرد مهمان برای تعیین علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی انتقال یافت و بررسی های تخصصی پلیس برای انجام تحقیقات بیشتردرباره چگونگی وقوع این حادثه هولناک آغاز شد.

مدیرکارگاه به افسر پرونده گفت:متوفی هیچ گونه تخصصی درارتباط با این شغل نداشت و من هم هیچ گاه اجازه ورود او به سالن کارگاه تولیدی را نداده بودم .حتی چند بار به خاطراعتیاد شدید وی به مواد مخدرصنعتی، ازبرادرش خواستم که اورا بیرون کند ولی او به اصرار برادرش که جا و مکانی ندارد درکارگاه ماند!این گزارش حاکی است:بررسی های بیشتر پلیس دراین باره همچنان ادامه دارد.

منبع: روزنامه خراسان