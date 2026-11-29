تحقیقات پلیس در کشف جسد یک مرد در راهروی ساختمان محل زندگیش با آثار دفن‌شدگی به دستگیری همسر او انجامید.

به گزارش تابناک، رسیدگی به این پرونده از حدود یک سال قبل و با گزارش کشف جسدی در راهروی یک مجتمع مسکونی در غرب تهران آغاز شد.

یکی از همسایه‌ها که موضوع را به پلیس گزارش داده بود، در تحقیقات گفت: «امروز متوجه بوی تعفن در راهرو شدیم. وقتی رد بو را گرفتیم، با جسدی در راهروی طبقه همکف روبه‌رو شدیم. شوکه شده و با پلیس تماس گرفتیم.»

شناسایی هویت جسد؛ او ساکن ساختمان بود

مأموران پس از حضور در محل با پیکر مردی میانسال روبه‌رو شدند که آثار دفن شدن در زیر خاک روی آن دیده می‌شد. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد جسد مدتی در محل دیگری دفن بوده و سپس به راهروی ساختمان منتقل شده است.

در ادامه تحقیقات مشخص شد جسد متعلق به مردی میانسال است که در طبقه همکف همان ساختمان زندگی می‌کرد.

مأموران پس از شناسایی هویت مقتول، سراغ خانواده او رفتند. همسر مقتول در اظهارات اولیه مدعی شد ۲ روز از شوهرش بی‌خبر بوده و قصد داشته برای ناپدید شدن او شکایت کند، اما در نهایت جسدش را مقابل خانه پیدا کرده است.

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دستگیری همسر مقتول و اعتراف او به قتل

اظهارات متناقض این زن ظن مأموران را برانگیخت و او بازداشت شد. از سوی دیگر، تحقیقات محلی نشان داد مقتول و همسرش اختلافات خانوادگی و درگیری‌هایی با یکدیگر داشته‌اند.

زن بازداشت‌شده سرانجام در جریان تحقیقات به قتل شوهرش اعتراف کرد و درباره چگونگی جنایت گفت: با همسرم اختلاف خانوادگی داشتم و به همین دلیل تصمیم به قتل او گرفتم.

ابتدا با قرص بیهوشش کردم و بعد خفه‌اش کردم. جسد را در خانه دفن کردم، اما چند روز بعد ترسیدم همسایه‌ها از بوی جسد متوجه ماجرا شوند. به همین دلیل آن را از زیر خاک بیرون آوردم و در راهرو گذاشتم تا این‌طور وانمود کنم که قاتل جسد را به آنجا منتقل و رها کرده است.

صدور کیفرخواست به اتهام قتل

با تکمیل تحقیقات و اعتراف متهم به قتل همسرش، برای او کیفرخواست صادر شد و پرونده با اتهام قتل عمد به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

این زن به‌زودی در شعبه سیزدهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه می‌رود تا از خود دفاع کند.

منبع: همشهری آنلاین