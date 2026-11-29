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مکانیزم شگفت انگیز سلاح تازه یمنیها را ببینید
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تصاویر منتشرشده توسط یمنیها نشان میدهد که آنها علیه نیروهای طرفدار شورای انتقالی جنوب (PLC) یا همان مزدوران عربستان سعودی در مناطق «المضاربه» و «رأس العاره» ، از موشکهای بالستیک کوتاهبرد مجهز به کلاهک ترکشزای انفجار در هوا (Airburst) استفاده کردهاند. این فناوری میتواند یک گروه عظیم از نیروهای زمینی را با خسارات بسیار سنگینی مواجه کند. مکانیزم شگفت انگیز سلاح تازه یمنیها را در تابناک ببینید.
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