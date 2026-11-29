وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در عرصه ورزش نمره خوبی نگرفته و در حالی که در فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی با معضلاتی مواجه شده بود، حالا در پژوهشگاه تربیت بدنی هم نمره مردودی می‌گیرد.

استعفا، برکناری، مهره چینی و چوب حراج به اعتبار پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، استعفای پنج مدیر، برکناری چهار عضو هیئت علمی از مسئولیت‌های ذاتی و اجرایی، اخراج یا قطع همکاری با ۱۳ کارمند، تصویری دلسرد کننده از وضعیت فعلی مدیریت پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ترسیم می‌کند؛ نهادی که قرار است برای مسائل مدیریتی ورزش کشور راهکار علمی ارائه دهد، حال تبدیل به حیات خلوتی برای بعضی‌ها شده تا جدای از نگرانی‌های ایجاد شده، با بحرانی جدی و خود ساخته در مدیریت سرمایه و منابع انسانی مواجه گردد.

دو نشست مشترک تنها در دو سال

در واقع یکی دو روز پس از جلسه هم‌اندیشی بود که شاهد دو برکناری بودیم تا این مسائل نگرانی‌های جدی را به وجود آورد و اینگونه بود که پس از درخواست‌های مکرر اعضای هیئت علمی، سرانجام جلسه‌ای با حضور ف.م رئیس آن برگزار شد؛ آن هم در شرایطی که به گفته اعضای هیئت علمی، طی دو سال مدیریت این خانم با توجه به مشغله در دیگر مسئولیت‌ها تنها دو نشست مشترک برگزار شده بود.

تعریف کن و مسئولیت جدید بگیر

هر چند این نشست برگزار شد، اما به روایت حاضران، برخی نگرانی‌ها و پرسش‌های مطرح‌شده در این جلسه بدون پاسخ باقی ماند. اما درست یک روز پس از نشست، دو عضو هیئت علمی از سردبیری نشریات علمی پژوهشگاه برکنار شدند؛ نشریاتی که از وضعیت علمی مطلوبی برخوردار بوده و در مسیر نمایه‌شدن در پایگاه‌های معتبر بین‌المللی قرار داشتند. جالب آنکه در مقابل، بنا بر گزارش‌های دریافتی، تنها دو نفری که در این جلسه از عملکرد رئیس پژوهشگاه حمایت کرده بودند، بلافاصله مسئولیت‌های جدیدی دریافت کردند.

تقارن زمانی این استعفا‌ها و برکناری‌ها و انتصاب‌ها آن هم در مرکزی که خود می‌بایست الگوی تصمیمات علمی و نه چکشی و دیکتاتور مأبانه باشد، پرسشی جدی ایجاد می‌کند، به راستی ملاک عزل و نصب در پژوهشگاه فوق در حالیکه همیشه تأکید بر شایسته سالاری است، چیست؟ شایستگی افراد منصوب شده، توان علمی و عملکرد حرفه‌ای آنها، یا میزان همراهی با رئیس مجموعه‌ای که غالباً نیست؟

بر اساس اطلاعات دریافتی از درون پژوهشگاه، از ابتدای دوره ریاست ف. م تاکنون کارنامه تأمل برانگیزی از خود به نمایش گذاشته است؛ پنج مدیر در سطوح معاونت، مدیریت گروه‌های علمی و مراکز تخصصی استعفا داده‌اند. دو مدیر هم پس از اعلام تصمیم خود مبنی بر استعفا و پیش از ارائه نامه رسمی آن برکنار شده‌اند. دو سردبیر نشریات علمی از مسئولیت کنار گذاشته شده‌اند. ۱۳ کارمند با اخراج یا قطع همکاری مواجه شده‌اند تا شاهد یک پاکسازی بزرگ در یک سازمان کوچک علمی ورزشی باشیم. از طرفی شائبه جایگزینی کارکنان برکنار شده با نیروهای نزدیک به مدیریت و گزارش‌هایی از پرداخت حقوق‌های خارج از عرف سازمانی نیز بر دامنه نگرانی‌ها افزوده است.

این حجم از استعفا و برکناری در مجموعه‌ای با تعداد محدود اعضای هیئت علمی و کارکنان، دیگر به‌سادگی با تغییرات متعارف مدیریتی قابل توضیح و توجیه نیست. در حالی که اعضای هیئت علمی از گسترش فضای بی‌اعتمادی، تهدید، فشارهای اداری و نگرانی از تشکیل پرونده در پی بیان انتقادات سخن می‌گویند، انتشار مطلبی تمجیدآمیز از عملکرد رئیس پژوهشگاه، درست در بحبوحه اعتراضات، تصویری متفاوت از وضعیت این مجموعه ارائه می‌دهد.

نگرانی جدی‌تر اعضای هیئت علمی، دامنه رایزنی‌ها و ارتباطات غیررسمی مدیریت با مراجع تصمیم‌گیری و احتمال تأثیرگذاری این مناسبات بر انتقال بی‌واسطه واقعیت‌های پژوهشگاه و ارزیابی مستقل عملکرد رئیس آن است. چگونه مدیریتی که ظاهراً به جلب حمایت‌های بیرونی دوستان و آشنایان تمرکز و توجه دارد و آن را نوعی موفقیت قلمداد می‌کند، در جلب اعتماد و همراهی نیروهای متخصص داخلی خود با چنین چالش گسترده‌ای مواجه است؟

چالشی که می‌رود در لوای دل مشغولی‌های وزیر علوم و ارائه اطلاعات نادرست، دامنه اعتراضات آن به وزارت علوم و سپس مقامات بالاتر نیز برسد. بی شک انتظار می‌رود صلاحیت مدیریت فعلی و عملکرد آن، مستقل از حمایت‌ها و مناسبات بیرونی و بر اساس واقعیت‌های درونی پژوهشگاه ارزیابی شود.

برخورد چکشی و دوری از تحمل نقد

تحمل نقد، حفظ سرمایه انسانی و با تجربه و ایجاد همگرایی و هم‌افزایی میان نخبگان، ابتدایی‌ترین مؤلفه‌های شایستگی مدیریت یک نهاد علمی است نه رفتاری قیم مأبانه و قجر گونه و چکشی، مدیریتی که کارنامه دوره مسئولیت آن با چنین حجمی از استعفا، برکناری و نارضایتی همراه است، (استعفای م.الف، ع.آ، م.ر، ب.ن، ع.ش و برکناری م.ش، ه.ر، ع.ک و ف.ک) بر اساس کدام شاخص مدیریتی همچنان شایسته تعریف و تمجید و ادامه فعالیت ارزیابی می‌شود؟

مدیران می‌آیند و می‌روند، اما هزینه فرسایش سرمایه انسانی و تخریب اعتماد در یک نهاد علمی، سال‌ها باقی خواهد ماند که بدون تردید ابتدایی‌ترین اثرات آن دلسردی نخبگان و شایستگان دلسوز؛ ورود و نفوذ افرادی فاقد توانمندی و صلاحیت علمی و مدیریتی در مراکز و نهادهای علمی، آن هم به لطف همسو بودن با رئیس است.