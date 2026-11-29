قالیباف: از آنجا که خواست بخشش «حمید رسایی» درخواست مجلس و نمایندگان است، حتماً نامه مربوطه را به قوه قضائیه ارسال می‌کنم و خودم نیز با انجام این کار موافق هستم.

به گزارش تابناک؛ رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: از آنجا که خواست مجلس و نمایندگان بخشش آقای رسایی است، حتماً نامه مربوطه را به قوه قضاییه ارسال می‌کنم.

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی در جلسه علنی مجازی امروز (یکشنبه ۸ آذر) با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: پریروز تعدادی از نمایندگان از بنده درخواست کردند که این موضوع را به رئیس مجلس منتقل کنم تا به میمنت این میلاد باسعادت، نامه‌ای به ریاست قوه نوشته شود و زمینه حضور آقای رسایی در کنار سایر نمایندگان فراهم شود.

وی در ادامه اظهار کرد: امیدواریم این اقدام عیدی و هدیه‌ای در ایام میلاد حضرت صدیقه طاهره(س) به مردم ایران و همکاران گرامی باشد تا مردم احساس کدورت و اختلاف نکنند.

این عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با تأکید بر ضرورت تمرکز نمایندگان بر مسائل اقتصادی و معیشتی مردم اظهار کرد: همان‌طور که خودتان نیز فرمودید، باید تمام انرژی خود را برای مباحث اقتصادی و معیشتی مردم صرف کنیم؛ وضعیت دلار و شرایط اقتصادی کشور را ببینید، از سوی دیگر دشمنان نیز چنگ و دندان تیز کرده‌اند.

نقدعلی ادامه داد: امیدواریم همه ما در کنار یکدیگر و به‌صورت ید واحد، برای حفظ عزتی که خداوند به ما عطا کرده و ضربه‌ای که به دشمن وارد شده است، تلاش کنیم. ترامپ نیز به معنای واقعی کلمه شکست خورده است و باید این مسیر را با اتحاد و انسجام دنبال کنیم.

وی با بیان اینکه اتحاد و انسجام نمایندگان موجب افزایش امید مردم و ناامیدی دشمنان می‌شود، گفت: یقیناً وحدت ما هم امید مردم را بیشتر می‌کند و هم طمع دشمنان را به یأس تبدیل خواهد کرد.

نقدعلی در ادامه از رئیس مجلس خواست با این درخواست نمایندگان موافقت کند و گفت: بنده و همکارانم تقاضا داریم این بزرگواری را انجام دهید و با صدور این نامه کمک کنید تا آقای رسایی از زندان آزاد شوند و با دل‌هایی در کنار یکدیگر، در برابر دشمن مشترک بایستیم.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به درخواست حجت الاسلام نقدعلی بیان کرد: برای روشن شدن موضوع در افکار عمومی تأکید می‌کنم که شکایت ما مربوط به قبل از نمایندگی ایشان در مجلس است و من برای دفاع از حقوق مجلس، به‌عنوان شخصیت حقوقی، این شکایت را مطرح کردم.

وی افزود: در آن زمان اتهاماتی درباره دخل و تصرف در اسناد مجلس، تغییر قوانین و بودجه و تغییر بیانیه‌ها مطرح شده بود که دادگاه به موضوع رسیدگی کرد. ما نیز به نمایندگی از مجلس شاکی بودیم و این موضوع باید روشن شود که بنده از جنبه شخصی هیچ شکایتی نداشتم و متن حکم دادگاه نیز در این زمینه روشن است.

رئیس مجلس در ادامه با اشاره به درخواست تعدادی از نمایندگان برای پیگیری موضوع حضور این نماینده در مجلس گفت: آقای آقاتهرانی، اعضای محترم هیئت‌رئیسه و تعدادی از نمایندگان در جریان هستند که یکشنبه هفته گذشته یادداشتی داشتم و درخواست شده بود این موضوع انجام شود. همان روز یکشنبه، یکشنبه ای که مجلس تعطیل شد، با توافق دوستان قرار شده بود پس از جلسه این کار را انجام دهم، چراکه درخواست نمایندگان بود؛ اما متأسفانه آن اتفاقات افتاد و آمدند مانع تشکیل جلسه شدند.

قالیباف با بیان اینکه موضوع باز نشدن تبلت این نماینده نیز بر اساس استعلام از قوه قضاییه پیگیری شده است، توضیح داد: چهارشنبه هفته قبل که آقای حاجی‌بابایی جلسه را اداره می‌کردند، مقرر شد از قوه قضاییه در این زمینه استعلام شود.

وی ادامه داد: استعلام از قوه قضاییه انجام شد و قرار شد اگر ایشان خارج از زندان باشند و به مجلس بیایند، تبلتشان باز باشد. ظاهراً مرخصی ایشان تمام شده بود و به‌صورت شفاهی مجدداً به ایشان مرخصی داده بودند. اختیار این موضوع با قوه قضاییه است. روز سه‌شنبه تبلت ایشان باز بود و زمانی که بیرون از زندان بودند و به مجلس آمدند، امکان استفاده از آن وجود داشت؛ اما قوه قضاییه اعلام کرده است که در صورت حضور ایشان در زندان، حق استفاده از تبلت را ندارند.

رئیس مجلس با اشاره به اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: طبق این اصل، نمایندگی قائم به شخص است؛ بنابراین اگر فردی در زندان باشد و تبلت در اختیارش نباشد، نمی‌توان تبلت او را در اختیار شخص دیگری قرار داد تا به‌جای نماینده ثبت‌نام کند یا رأی بدهد. اگر این امکان را قطع کنیم، بیرون از مجلس نیز انتقاد می‌شود که چرا تبلت ایشان را باز نمی‌کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام در مجلس گفت: همه ما باید با وحدت در مقابل دشمن اصلی خود، یعنی رژیم صهیونیستی و آمریکا، بایستیم و تردیدی نداریم که هر حرف و اقدامی خارج از این مسیر به نفع دشمن ماست.

رئیس مجلس ابراز امیدواری کرد که مجلس با قدرت، یکپارچگی، برادری و اخوت، شرایط سخت کشور را دنبال کند.

وی از نمایندگان خواست در این مسیر همراهی کنند و افزود: باید اولویت را به ماده‌واحده‌هایی بدهیم که امروز می‌توانند گرهی از کار مردم باز کنند.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: گاهی به دوستان می‌گویم از برخی پیشنهادها عبور کنیم تا وقت مجلس صرف تلاش‌های اصلی و اولویت‌های کشور شود.