بدهی مالی بهانه‌ای برای یک جنایت هولناک شد. مرد جوان پس از حمله به دوستش با چاقو، خانه او را به آتش کشید و از بالکن گریخت.

به گزارش تابناک، اردیبهشت سال ۱۴۰۲، نیمه‌های شب، خانه‌ای در محله نامجو طعمه حریق شد. شعله‌های آتش به‌سرعت زبانه می‌کشید و همسایه‌ها را سراسیمه به کوچه کشاند. پدر صاحبخانه نیز که در همسایگی فرزندش زندگی می‌کرد، با نگرانی خود را به محل رساند و از دیگران درخواست کمک کرد.

کشف جسد سوخته و دستگیری یک مظنون

با حضور آتش‌نشانان و مهار حریق، جسد سوخته مرد جوانی به نام همایون از خانه بیرون کشیده شد. شدت سوختگی به حدی بود که امکان شناسایی او دشوار شده بود. از سوی دیگر، کارشناسان آتش‌نشانی عمدی بودن آتش‌سوزی را اعلام کردند و همین موضوع رسیدگی به مرگ مشکوک مرد جوان را در دستور کار تیم جنایی قرار داد.

در جریان تحقیقات مشخص شد مقتول از مدتی قبل با مردی به نام اکبر اختلاف مالی داشته و چندین بار بر سر این موضوع با یکدیگر درگیر شده بودند. با توجه به این اختلاف، اکبر به‌عنوان مظنون اصلی تحت نظر قرار گرفت.

بررسی آنتن تلفن‌همراه او به دستور بازپرس جنایی نشان داد گوشی‌اش هنگام وقوع آتش‌سوزی در خانه مقتول آنتن‌دهی داشته است. با به‌دست آمدن این سرنخ، دستور بازداشت او صادر شد.

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اول چاقو زدم و بعد آتش!

متهم پس از دستگیری به قتل اعتراف کرد و درباره انگیزه‌اش گفت: مدتی بود با همایون اختلاف مالی داشتم. ما با هم کار می‌کردیم و او مبلغی به من بدهکار بود، اما برای پرداخت پول امروز و فردا می‌کرد. چندین بار با او درگیر شدم اما نتیجه‌ای نگرفتم. کلافه شده بودم و تصمیم گرفتم به خانه‌اش بروم.

او درباره شب جنایت نیز اظهار کرد: صورتم را با دستمال پوشاندم تا دوربین‌های مداربسته تصویرم را ضبط نکنند. از دیوار حیاط بالا رفتم و وارد اتاق شدم. فکر می‌کردم همایون خواب باشد اما بیدار بود و پای لپ‌تاپ نشسته بود. وقتی مرا دید، شروع به داد و فریاد کرد. ترسیدم همسایه‌ها برسند و گیر بیفتم. ابتدا با چاقو چند ضربه به او زدم. بعد ملحفه‌ای را که روی مبل بود با فندک آتش زدم و به سمتش پرتاب کردم تا بترسد و جلو نیاید.

متهم درباره فرار از محل نیز مدعی شد آتش به‌سرعت گسترش پیدا کرد و به‌دلیل حضور همسایه‌ها در کوچه، از بالکن فرار کرد. او گفت هنگام خروج، پدر مقتول را دیده که به سمت خانه می‌آمده اما برای جلب نکردن توجه او، با آرامش از محل دور شده است.

جسد به‌قدری سوخته بود که…

با صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. در جلسه دادگاه، خواهر و برادر مقتول درخواست قصاص کردند.

وکیل خواهر مقتول نیز با اشاره به نحوه ورود متهم و آتش‌زدن خانه گفت: جسد مقتول به‌قدری سوخته بود که حتی پدرش هم نمی‌توانست او را شناسایی کند. متهم در بازسازی صحنه، جزئیات جنایت را تشریح کرده و با هدف قتل وارد خانه شده بود. به همین دلیل تقاضای قصاص داریم.

انکار قتل در دادگاه

سپس رئیس دادگاه اتهامات مباشرت در قتل عمد، حریق عمدی و سرقت مقرون به آزار را به متهم تفهیم کرد، اما اکبر با رد اتهامات گفت: من اصلا به آن خانه نرفته بودم و مرتکب هیچ‌کدام از این کارها نشدم.

او درباره حضورش در محل حادثه نیز مدعی شد آن زمان اعتیاد داشته و برای تهیه مواد به سر کوچه رفته است. متهم گفت خانه‌اش ۱۰ کوچه با خانه مقتول فاصله داشته و حتی برای مهمانی هم به منزل او نرفته است.

رئیس دادگاه سپس بخشی از اعترافات قبلی او را یادآوری کرد؛ اعترافاتی که در آن از پوشاندن پلاک موتور، استفاده از ماسک و ورود به خانه مقتول گفته بود.

متهم همچنین پیش‌تر اعتراف کرده بود پس از درگیری، با چاقوی اره‌ای ۲ ضربه به سر مقتول زده و وقتی او قصد تماس با تلفن‌همراهش را داشته، ملحفه را آتش زده و پس از برداشتن تعدادی از وسایل فرار کرده است.

با این حال، اکبر این‌بار ادعا کرد اعترافاتش تحت فشار بازجویی بوده و مطالبی را که از مردم محل و افسر پرونده شنیده بازگو کرده است.

صدور حکم قصاص برای متهم

قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شده و اکبر را به قصاص محکوم کردند که این حکم با اعتراض او روبه‌رو شد.

این‌بار پرونده در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و پرونده به دادگاه بازگشت.

منبع: همشهری آنلاین