مهسا هاشمی که مخاطبان تلویزیون او را با نقش صحرا در سریال «بازی نقاب‌ها» به یاد می‌آورند، در تصاویر تازه‌ای با یک استایل شیک و رسمی دیده می‌شود.

به گزارش تابناک، مهسا هاشمی که مخاطبان تلویزیون او را با نقش صحرا در سریال «بازی نقاب‌ها» به یاد می‌آورند، در تصاویر تازه‌ای با یک استایل شیک و رسمی دیده می‌شود.

این بازیگر با انتخاب کت‌وشلوار قهوه‌ای تیره و ترکیب آن با لباس و شال مشکی، تیپی رسمی و ساده برای خود ساخته است. کیف دورنگ کرم و قهوه‌ای نیز از جزئیات جالب استایل اوست که با حال‌وهوای پاییزی عکس‌ها هماهنگی دارد.