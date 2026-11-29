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تیپ رسمی مهسا هاشمی بازیگر بازی نقابها
مهسا هاشمی که مخاطبان تلویزیون او را با نقش صحرا در سریال «بازی نقابها» به یاد میآورند، در تصاویر تازهای با یک استایل شیک و رسمی دیده میشود.
به گزارش تابناک، مهسا هاشمی که مخاطبان تلویزیون او را با نقش صحرا در سریال «بازی نقابها» به یاد میآورند، در تصاویر تازهای با یک استایل شیک و رسمی دیده میشود.
این بازیگر با انتخاب کتوشلوار قهوهای تیره و ترکیب آن با لباس و شال مشکی، تیپی رسمی و ساده برای خود ساخته است. کیف دورنگ کرم و قهوهای نیز از جزئیات جالب استایل اوست که با حالوهوای پاییزی عکسها هماهنگی دارد.
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نظرات بینندگان
کلا از سلبربتی جماعت و بازیگر خوشمنمی یاد نه تنها برای کشور خیری ندارن بلکه بیشتر باعث شر بدبختی وابتذال توکشور شدن سریال های نمایش خانگی جز رواج ابتذال چیزی دیگهای نداره کاش ایران بازیگر و صنعت فیلم سازی نداشت
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