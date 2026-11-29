پزشکیان افزود: با درک وضعیت و شرایط متقابل یکدیگر و با کمکِ هم از این مرحله نیز عبور خواهیم کرد. دکتر اتابک مأمور شدند روزانه با صنوف جلسه بگذارند و مورد به مورد به مشکلات رسیدگی کنند.

به گزارش تابناک؛ رئیس‌جمهور در پیامی نوشت: امروز در جلسه با رؤسای اتحادیه‌ها و اصناف گفتم ما در جنگ اقتصادی هستیم اما با سران قوا مصمم و یکدلیم و توافق کرده‌ایم موانع را خارج از چارچوب‌های سابق متناسب با شرایط جنگی از پیش پای شما برداریم.

پزشکیان افزود: با درک وضعیت و شرایط متقابل یکدیگر و با کمکِ هم از این مرحله نیز عبور خواهیم کرد. دکتر اتابک مأمور شدند روزانه با صنوف جلسه بگذارند و مورد به مورد به مشکلات رسیدگی کنند.

وی اضافه کرد: مسائل مالیات و گمرک را با دکتر مدنی‌زاده، مسائل نقدینگی، پول و ارز را با دکتر همتی و مسائل تعزیرات را با دکتر رحیمی بررسی و حل کنند. شخصا نظارت و در صورت نیاز برای حل مشکل ورود می‌کنم.



