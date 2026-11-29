پیام پزشکیان درباره جنگ اقتصادی
پزشکیان افزود: با درک وضعیت و شرایط متقابل یکدیگر و با کمکِ هم از این مرحله نیز عبور خواهیم کرد. دکتر اتابک مأمور شدند روزانه با صنوف جلسه بگذارند و مورد به مورد به مشکلات رسیدگی کنند.
به گزارش تابناک؛ رئیسجمهور در پیامی نوشت: امروز در جلسه با رؤسای اتحادیهها و اصناف گفتم ما در جنگ اقتصادی هستیم اما با سران قوا مصمم و یکدلیم و توافق کردهایم موانع را خارج از چارچوبهای سابق متناسب با شرایط جنگی از پیش پای شما برداریم.
پزشکیان افزود: با درک وضعیت و شرایط متقابل یکدیگر و با کمکِ هم از این مرحله نیز عبور خواهیم کرد. دکتر اتابک مأمور شدند روزانه با صنوف جلسه بگذارند و مورد به مورد به مشکلات رسیدگی کنند.
وی اضافه کرد: مسائل مالیات و گمرک را با دکتر مدنیزاده، مسائل نقدینگی، پول و ارز را با دکتر همتی و مسائل تعزیرات را با دکتر رحیمی بررسی و حل کنند. شخصا نظارت و در صورت نیاز برای حل مشکل ورود میکنم.
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نظرات بینندگان
و من الله توفيق
دکتر کاپشن رو درنیار موقع خواب که سرما میخوری . نه چیزی بلد هستی و نه برشی داری هیچی به هیچی
میگه با کاپشن بخوابیم یک کاپشن داریم اون چند ساله بپوشیم برا بیرون باهاش بخوابیم خوب داغون میشه اصلا زود کثیف میشه باید کلی اب وگاز وتاید مصرف کنیم تمیز بشه اصلا دکتر میدونه کاپشن چنده
یعنی اینهمه مدت ورود نکردی ؟؟؟؟؟؟؟؟
اگر مردم برات مهم بودن همتی رو عزل می کردی
همتی هم کاره ای نیست چرا متوجه نیستین
لطفا شما فقط دست تان از جیب اصناف و پاتون را از گردن انها بردارید. دست ار آزار و اذیت اصناف و کشاندن روزانه انها به اداره مالیات و و مسلسل باران اس ام اس و افزایش لحظه ایی قیمت ارز و گذاشتن دست بردارید اصناف
کم پیام بده دلار شد 303هزار حرف درمانی اخه کدام اصنافی میاد چنسش زیر قیمت خرید وکارخانه بده تولید هم که میگه ارز گرانه مواد اولیه گران بابا وارد کن هر جور شده ستاد واردات درست کن
ستاد هم درست کنه چه جوری وارد کنه ؟محاصره دریایی و بسته شدن بعضی مرزهای زمینی !
یادش بخیر شعار های دولت پزشکیان سال ۱۴۰۳ رو فراموشنمی کنیم دکتر تواناداره کشور ندارید فقط موندم چه طور روت می شه ۱۴۰۷ کاندید بشی
دکتر.
یامردونه.برو.کنار
یاهمت.کن.توتاریخ.یه.جابراخودت.بذار.
توعمر.پنجاه.سالوخورده.ای.یه.باررکب.خوردم.
به.شمارای.دادم
اول سال حقوق من معادل 200 دلار بود الان شد 100 دلار یعنی من صرفه جویی کردم !؟
مجلس همت و شجاعت خرج بده پزشکیان استیضاح کنه این دولت و رئیس جمهورش جز اشتباه ندونم کاری وآب بهآسیاب دشمن کاری نکرده مخصوصا پزشکیان که با حرفهاش کشور بیچاره کرده استیضاحش کنید
استعفا...........................................................................................
اول یک فکری برای برق دفتر کار بکنید!
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