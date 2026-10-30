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پیام پزشکیان در پی وقوع سانحه ریلی در اسپانیا

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در پیامی وقوع سانحه ریلی در اسپانیا و جان باختن شماری از شهروندان این کشور را به دولت و مردم اسپانیا تسلیت گفت.

کد خبر: 30008417تاریخ انتشار: 2599 بازدید
پیام پزشکیان در پی وقوع سانحه ریلی در اسپانیا

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان رئیس جمهور، در پیامی خطاب به آقای پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا، به نمایندگی از ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی و تسلیت جان باختن و مصدوم شدن شماری از شهروندان این کشور در پی وقوع سانحه تلخ برخورد دو قطار مسافربری، از درگاه خدای متعال برای جان‌باختگان رحمت و آرامش و برای مجروحان شفای عاجل و سلامتی مسئلت کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
جناب آقای پدرو سانچز
نخست‌وزیر محترم اسپانیا

به نمایندگی از ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی با ملت و دولت اسپانیا وقوع سانحه تلخ برخورد دو قطار مسافربری و جان‌باختن و مصدوم‌شدن شماری از شهروندان آن کشور را صمیمانه تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای جان‌باختگان رحمت و آرامش و برای مجروحان شفای عاجل و سلامتی طلب می‌کنم.

مسعود پزشکیان
رئیس‌جمهوری اسلامی ایران

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

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برچسب ها

اسپانیاپزشکیانپیام تسلیتتصادف قطار

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