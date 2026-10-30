پیام تسلیت عراقچی به همتای اسپانیایی

سید عباس عراقچی در پیامی به وزیر امور خارجه اسپانیا، وقوع سانحه تلخ قطار در این کشور و جان‌باختن شماری از افراد را تسلیت گفت.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۳۳۰
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پیام تسلیت عراقچی به همتای اسپانیایی

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی به خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا ضمن تسلیت به دلیل وقوع سانحه تلخ قطار در این کشور و جان‌باختن شماری از افراد همچنین از جانب خود، ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران، مراتب تسلیت و همدردی خود را به دولت و مردم اسپانیا ابراز کرد.

متن پیام به شرح ذیل است.

جناب آقای خوزه مانوئل آلبارس

جناب اقای وزیر،

مایلم از جانب خود، ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران، مراتب تسلیت عمیق خود را به مناسبت سانحه تلخ قطار در اسپانیا ابراز کنم.

از وقوع این حادثه ناگوار و جان باختن شماری افراد عمیقاً متأثر شدیم.

عالی‌جناب، لطفاً مراتب همدردی و تسلیت صمیمانه و عمیق اینجانب را پذیرا باشید.

با نهایت احترام

سید عباس عراقچی

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

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ایرانعراقچیوزبر امور خارجهوزیر خارجه اسپانیاپیام تسلیتحادثه قطار
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