کیفرخواست ۶ متهم پرونده نمایشگاه فیتکس تهران صادر شد
با ورود دادستان تهران کیفرخواست عوامل برگزار نمایشگاه فیتکس در تهران صادر شد.
به گزارش تابناک؛در پی انتشار تصاویر رفتارهای خلاف عرف و قانون در «نمایشگاه فیتکس تهران» در فضای مجازی که مدتی پیش در بوستان گفتوگو برگزار شد، دادستانی تهران به موضوع ورود و علیه برگزار کنندگان این نمایشگاه اعلام جرم کرد و پرونده قضایی تشکیل شد.
در همین راستا پرونده جهت رسیدگی به دادسرای جرایم اخلاقی ارسال شد.
براساس تحقیقات و رصد فضای مجازی، عوامل برگزاری نمایشگاه فیتکس، با انجام تبلیغات و انتشار آگاهانه فیلم و عکس و ترویج بی بندو باری و برهنگی، بدون توجه به موازین شرعی و قانونی، جهت افزایش سود تجاری و برندینگ و جذب مخاطب اقدام کردهاند.
پس از انجام تحقیقات کیفرخواست ۶ نفر از متهمان پرونده شامل مدیر اجرایی و مدیرعامل شرکت برگزاری کننده نمایشگاه و ۴ خانم شرکت کننده به اتهام تشویق مردم به فساد و فحشا، جریحه دار کردن عفت عمومی و انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی صادر شد.
در حال حاضر هر ۶ متهم این پرونده با صدور قرار، در بازداشت به سر میبرند.
منبع:تسنیم
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