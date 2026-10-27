بازداشت بلاگر زن به اتهام انتشار تصاویر نمایشگاه فیتکس

دادستانی تهران از بازداشت یک بلاگر زن ورزشی به اتهام انتشار تصاویر و فیلم‌های نمایشگاه فیتکس تهران و تبلیغ علیه نظام خبر داد.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۰۳۵
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بازداشت بلاگر زن به اتهام انتشار تصاویر نمایشگاه فیتکس

به گزارش تابناک؛ در پی تشکیل پرونده قضایی در رابطه با رفتارهای خلاف عرف و قانون در «نمایشگاه فیتکس تهران» که مدتی پیش در بوستان گفت‌وگو برگزار شد، دادستانی تهران از بازداشت یک بلاگر زن ورزشی و صدور حکم جلب برای یکی از عوامل برگزاری این رویداد خبر داد. 

 یک بلاگر زن ورزشی حاضر در این نمایشگاه به اتهام انتشار تصاویر و فیلم در فضای مجازی و حقیقی که موجب جریحه‌دارشدن افکار عمومی شده و تبلیغ علیه نظام بازداشت شد. 

حکم جلب برای یکی از عوامل برگزارکننده مراسم

 همچنین برای یکی دیگر از عوامل برگزارکننده مراسم که در طراحی و برنامه‌ریزی این رویداد نقش داشته است، حکم جلب صادر شده است.

 پیش‌تر در پی برگزاری این رویداد که با عدم رعایت موازین قانونی و شرعی همراه بود، دادستانی تهران ضمن ورود به موضوع، ضمن تشکیل پرونده برای عوامل و دست‌اندرکاران برگزاری نمایشگاه، متهمان را به دادسرا احضار کرده بود.

 در جریان این اقدامات، صفحات متعلق به این نمایشگاه نیز مسدود شد؛ رسیدگی قضایی به ابعاد مختلف این پرونده ادامه دارد.

منبع: میزان

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