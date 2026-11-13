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حضور پزشکیان در مراسم تشییع شهدا
رئیسجمهور در مراسم تشییع باشکوه و پرشور پیکر پاک ۱۱۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس حضور یافت.
به گزارش تابناک؛مسعود پزشکیان رئیسجمهور در مراسم تشییع باشکوه و پرشور پیکر پاک ۱۱۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس حضور یافت.
مراسم تشییع پیکر ۱۱۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس هشت ساله ایران، از ساعت اولیه صبح امروز جمعه ۲۲ آبان همزمان با روز شهادت حضرت فاطمه(س) ، از مقابل دانشگاه تهران بر دستان مردم پایتخت آغاز شده و تا معراج شهدا ادامه پیدا میکند.
این شهدای گمنام در مناطق عملیاتی فکه، شرهانی، شلمچه، مجنون، مهران، شرق دجله و چیلات تفحص شدهاند.
علاوه بر تهران، پیکر ۲۴۰ شهید دیگر در سراسر کشور تشییع و به خاک سپرده میشوند.
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