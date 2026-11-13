۸ دلیل تنگی نفس هنگام راه رفتن

ذات الریه و برخی عفونت‌های ریه می‌توانند با التهاب بافت ریه، تب، سرفه و تنگی نفس همراه باشند. شدت علائم به نوع عفونت و وضعیت عمومی فرد بستگی دارد.

به گزارش تابناک؛تنگی نفس هنگام راه رفتن می‌تواند از کاهش آمادگی جسمانی تا مشکلات قلبی و ریوی دلایل مختلفی داشته باشد. این وضعیت گاهی فقط هنگام فعالیت شدید رخ می‌دهد، اما اگر با پیاده روی معمولی یا فعالیت‌های روزمره ایجاد شود، بهتر است جدی گرفته شود. تنگی نفس یک علامت است، نه یک بیماری مستقل و تشخیص علت آن اهمیت دارد.

۱. کم تحرکی و اضافه وزن

افرادی که فعالیت بدنی کمی دارند ممکن است هنگام راه رفتن یا بالا رفتن از پله زودتر نفس کم بیاورند. اضافه وزن نیز فشار بیشتری به دستگاه تنفس و قلب وارد می‌کند.

۲. آسم

در آسم، مجاری تنفسی ملتهب و تنگ می‌شوند. تنگی نفس، سرفه و خس خس سینه از علائم احتمالی هستند. فعالیت بدنی، هوای سرد و مواد حساسیت زا می‌توانند محرک علائم باشند.

۳. بیماری مزمن انسدادی ریه

این بیماری که اغلب با مصرف دخانیات یا مواجهه طولانی با آلاینده‌ها ارتباط دارد، به تدریج تنفس را دشوار می‌کند. سرفه مزمن، خلط و تنگی نفس هنگام فعالیت از نشانه‌های آن هستند.

۴. مشکلات قلبی

نارسایی قلبی، بیماری عروق کرونر و اختلالات ریتم قلب می‌توانند باعث تنگی نفس هنگام فعالیت شوند. گاهی تورم پاها، تپش قلب، خستگی یا فشار قفسه سینه نیز همراه آن دیده می‌شود.

۵. کم خونی

کاهش هموگلوبین باعث می‌شود اکسیژن کمتری به بافت‌های بدن برسد. در نتیجه ممکن است فرد هنگام راه رفتن دچار تنگی نفس، ضعف، خستگی یا سرگیجه شود.

۶. عفونت‌های تنفسی

ذات الریه و برخی عفونت‌های ریه می‌توانند با التهاب بافت ریه، تب، سرفه و تنگی نفس همراه باشند. شدت علائم به نوع عفونت و وضعیت عمومی فرد بستگی دارد.

۷. آمبولی ریه

آمبولی ریه زمانی رخ می‌دهد که لخته خون یکی از رگ‌های ریه را مسدود کند. تنگی نفس ناگهانی، درد قفسه سینه، تپش قلب و گاهی سرفه خونی از علائم هشدار آن هستند و به بررسی فوری پزشکی نیاز دارند.

۸. اضطراب و حملات پانیک

اضطراب می‌تواند الگوی تنفس را تغییر دهد و احساس کمبود هوا، تپش قلب و سرگیجه ایجاد کند. با این حال، نباید بدون بررسی پزشکی، تنگی نفس هنگام فعالیت را صرفا به اضطراب نسبت داد.

چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟

اگر تنگی نفس هنگام راه رفتن تازه ایجاد شده، تکرار می‌شود یا به تدریج شدت می‌گیرد، لازم است علت آن بررسی شود. پزشک ممکن است بر اساس شرایط فرد آزمایش خون، نوار قلب، عکس قفسه سینه یا تست عملکرد ریه درخواست کند. تنگی نفس شدید و ناگهانی، درد یا فشار قفسه سینه، غش، کبودی لب‌ها یا اختلال هوشیاری نیازمند مراجعه فوری به اورژانس است. این مطلب صرفا برای اطلاع رسانی است و به منزله تشخیص پزشکی نیست.