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پروژه براندازی مسلحانه
طرحهای آمریکا و اسرائیل برای ادامه جنگ علیه ایران؛ مروری بر یازده ماه اظهارات و گزارشها درباره تلاش برای تسلیح مخالفان ایران و بهرهگیری نظامی از گروههای مسلح.
به گزارش تابناک؛ طرحهای آمریکا و اسرائیل برای ادامه جنگ علیه ایران؛ مروری بر یازده ماه اظهارات و گزارشها درباره تلاش برای تسلیح مخالفان ایران و بهرهگیری نظامی از گروههای مسلح.
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