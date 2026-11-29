رئیس مجلس پس از اتمام بررسی طرح اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات در صحن مجلس گفت: امیدوارم دولت بعد از نهایی شدن قانون اصلاح ساختار وزارت اطلاعات در معرفی وزیر در این شرایط ساعتی هم تاخیر نداشته باشد.

به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی وبیناری امروز (یکشنبه ۸ آذر ماه) در پی تصویب قانون اصلاح ساختار وزارت اطلاعات، گفت: جا دارد هم از نمایندگان و هم از دوستانمان در وزارتخانه که همراهی کردند تا این قانون به یک قانون مکفی برای ارتقای وزارتخانه تبدیل شود، تشکر کنموی اعلام کرد: البته این قانون اشکالات ساختاری را حل نمی‌کند و در یک فرصت مناسب حتماً باید به موضوعات ساختاری آن پرداخته شود.

رئیس مجلس ادامه داد: امیدوارم دولت محترم بعد از مسیر شورای نگهبان که قانون نهایی شد، در معرفی وزیر اطلاعات در این شرایط، ساعتی هم تاخیر نداشته باشد.

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