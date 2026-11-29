به گزارش تابناک، سردار عبدالوهاب حسنوند، فرمانده انتظامی استان اصفهان اظهار کرد: در راستای مبارزه هدفمند با قاچاق کالا و حمایت از تولید و تجارت قانونی، مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی فعالیت‌های مشکوک اقتصادی، موفق به شناسایی محل نگهداری مقادیر قابل توجهی لوازم یدکی خودرو قاچاق در شهر اصفهان شدند.

وی افزود: پس از تکمیل بررسی‌های تخصصی و هماهنگی با مرجع قضایی، مأموران در عملیاتی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از این انبار، ۱۴ هزار و ۵۲۱ قلم انواع قطعات و لوازم یدکی خودرو فاقد مدارک معتبر قانونی و گمرکی را کشف کردند.

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فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به ارزش اقتصادی محموله کشف‌شده تصریح کرد: کارشناسان ارزش این اقلام را ۶۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند و در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

حسنوند با تأکید بر اینکه قاچاق کالا تنها یک تخلف اقتصادی ساده نیست، بیان کرد: ورود و عرضه کالاهای قاچاق، علاوه بر ضربه زدن به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قانونمند، موجب برهم خوردن نظم بازار، ایجاد رقابت ناسالم و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود. در حوزه قطعات خودرو نیز عرضه لوازم یدکی فاقد اصالت و استاندارد می‌تواند مستقیماً ایمنی رانندگان و سرنشینان را تحت تأثیر قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: برخی قطعات غیراستاندارد و فاقد شناسنامه فنی، به‌ویژه قطعات مرتبط با سیستم ترمز، فرمان، تعلیق و سایر بخش‌های ایمنی خودرو، ممکن است در شرایط حساس عملکرد مناسبی نداشته باشند و استفاده از آن‌ها خطر بروز حوادث رانندگی و خسارت‌های جبران‌ناپذیر را افزایش دهد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با هشدار به سودجویان و فعالان غیرقانونی بازار قطعات خودرو تأکید کرد: پلیس با هرگونه نگهداری، عرضه و توزیع سازمان‌یافته کالاهای قاچاق برخورد قانونی می‌کند و اجازه نخواهد داد عده‌ای با فعالیت‌های غیرقانونی، امنیت اقتصادی جامعه و سلامت بازار را به مخاطره بیندازند.

حسنوند خطاب به شهروندان و خریداران لوازم یدکی خودرو توصیه کرد: هنگام خرید قطعات، صرفاً به قیمت پایین یا ظاهر بسته‌بندی اکتفا نکنند و از فروشگاه‌های معتبر و دارای مجوز خرید کنند. مطالبه فاکتور رسمی، بررسی شناسه کالا و اصالت قطعه و توجه به نشان‌های استاندارد، از جمله اقداماتی است که می‌تواند از خرید کالای تقلبی و قاچاق جلوگیری کند.

حسنوند از شهروندان خواست در صورت مشاهده انبارهای مشکوک، نگهداری و توزیع گسترده کالاهای قاچاق یا فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان بررسی و پیگیری شود.

فرمانده انتظامی استان اصفهان تأکید کرد: برخورد با قاچاقچیان و اخلالگران اقتصادی در کنار مشارکت مردم و حمایت از کسب‌وکارهای قانونمند، نقش مهمی در ساماندهی بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان دارد و این مأموریت با جدیت در دستور کار پلیس استان قرار دارد.