گروه استان‌ها - فرمانده هنگ مرزی مریوان از ناکام ماندن قاچاقچیان در انتقال ۱۴۷ رأس احشام به خارج از کشور خبر داد و گفت: ارزش احشام کشف‌شده توسط مرزبانان ۷۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، سرهنگ «علی دریکوند» ، فرمانده هنگ مرزی مریوان، از کشف ۱۴۷ رأس احشام قاچاق در مناطق مرزی این شهرستان و ناکامی قاچاقچیان در خروج غیرقانونی آن‌ها از کشور خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: در راستای اجرای طرح سراسری مقابله با قاچاق دام، مرزبانان هنگ مرزی مریوان با رصد و پایش مستمر نوار مرزی و انجام اقدامات اطلاعاتی، از تحرک قاچاقچیان برای انتقال احشام به خارج از کشور مطلع شدند.

فرمانده هنگ مرزی مریوان افزود: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و اجرای گشت‌ها و کمین‌های هدفمند در مناطق صعب‌العبور مرزی، طی عملیات‌های غافلگیرانه موفق شدند پیش از خروج احشام از کشور، ۱۴۷ رأس دام قاچاق را کشف و از انتقال آن‌ها جلوگیری کنند.

سرهنگ دریکوند با اشاره به متواری شدن قاچاقچیان خاطرنشان کرد: متخلفان پس از رها کردن احشام، از محل متواری شدند که شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی در دستور کار مرزبانان قرار دارد.

وی در پایان ارزش احشام کشف‌شده را بنا بر اعلام کارشناسان، ۷۰ میلیارد ریال اعلام کرد و تأکید کرد: مرزبانان با هوشیاری و اشراف اطلاعاتی، اجازه خروج غیرقانونی احشام و قاچاق دام از مرزهای کشور را نخواهند داد.