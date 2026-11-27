گروه استان‌ها – همزمان با هفته بسیج و در فضایی آکنده از شور و معنویت، مراسم عقد و ازدواج نمادین ۱۶ زوج جوان سنندجی در قالب جشن «ازدواج مهر ماندگار» و در جریان تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج برگزار شد؛ مراسمی که با هدف ترویج فرهنگ ازدواج آسان، تحکیم بنیان خانواده و احیای سنت حسنه پیامبر اسلام(ص) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان ، در این مراسم که با حضور جمعی از مردم و مسئولان برگزار شد، ماموستا «جلال مرادی» با تبریک پیوند مبارک زوج‌های جوان، ازدواج را یکی از سنت‌های ارزشمند دین مبین اسلام دانست و بر ضرورت تسهیل شرایط ازدواج جوانان تأکید کرد.

وی با اشاره به تأکید پیامبر اکرم(ص) بر سنت ازدواج، اظهار کرد: تشکیل خانواده زمینه‌ساز آرامش، تعالی معنوی و سلامت جامعه است و باید مقدمات این سنت مقدس را برای جوانان فراهم کنیم.





ماموستا مرادی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ازدواج آسان افزود: سخت‌گیری‌های غیرضروری، تجمل‌گرایی، هزینه‌های سنگین و نگاه‌های طبقاتی نباید به مانعی در مسیر ازدواج جوانان تبدیل شود؛ چراکه اگر معیارهای مالی و تشریفات در اولویت قرار گیرد، فرصت تشکیل خانواده برای بسیاری از جوانان از دست می‌رود.

وی نقش رسانه‌ها و صداوسیما را در فرهنگ‌سازی ازدواج آسان مهم ارزیابی کرد و گفت: روحانیون، دانشگاهیان، مسئولان و دستگاه‌های حمایتی از جمله کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و سپاه باید با همکاری و هم‌افزایی، زمینه ازدواج جوانان را تسهیل کنند.

این روحانی همچنین با تأکید بر اینکه در انتخاب همسر باید معیارهایی همچون اخلاق، سلامت، تلاشگری و معنویت مورد توجه قرار گیرد، خواستار کنار گذاشتن سخت‌گیری‌های غیرمنطقی و فراهم کردن فرصت ازدواج برای جوانان شد.

مراسم «ازدواج مهر ماندگار» و عقد ۱۶ زوج جوان سنندجی در میدان آزادی، جلوه‌ای متفاوت از تجمعات شبانه هفته بسیج بود؛ رویدادی که پیام آن، پیوند نشاط اجتماعی با ترویج سنت حسنه ازدواج و تأکید بر ضرورت آسان‌سازی تشکیل خانواده برای نسل جوان بود.