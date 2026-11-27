گروه استان‌ها ـ نماینده مردم شهرستان‌های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تعیین ضرب‌الاجل برای تکمیل پروژه‌های راه‌سازی کردستان، خواستار بهره‌برداری از حداقل ۲۰ کیلومتر کریدور کامیاران تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۶ شد و تأکید کرد بخش‌های باقی‌مانده نیز باید تا اردیبهشت ۱۴۰۷ تکمیل شود.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان ، «سالار مرادی» نماینده مردم شهرستان‌های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی، در جلسه بررسی مسائل پروژه‌های راه‌سازی و حمل‌ونقل استان کردستان که به ریاست استاندار و با حضور مهندس بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور برگزار شد، با اشاره به قدمت اجرای کریدور کامیاران اظهار کرد: این پروژه از سال ۱۳۸۱ تاکنون به یکی از نمادهای نارضایتی مردم از طولانی شدن اجرای طرح‌های زیرساختی تبدیل شده است.

وی با اشاره به تصادفات متعدد در این محور افزود: هر حادثه‌ای که در این مسیر رخ می‌دهد، خسارت‌های جانی و مالی به دنبال دارد و مردم نیز به دلیل تکمیل نشدن کریدور، دولت را مسئول این وضعیت می‌دانند. تکمیل این مسیر می‌تواند نقش مهمی در کاهش مخاطرات تردد و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی استان داشته باشد.

مرادی با اشاره به آغاز مجدد عملیات اجرایی قطعات مختلف این پروژه گفت: برگزاری مناقصه‌ها در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و ورود پیمانکاران به پروژه، زمینه ازسرگیری عملیات اجرایی را فراهم کرده است؛ هرچند پیشرفت فیزیکی پروژه هنوز با انتظارات فاصله دارد.

نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس با تأکید بر ضرورت تعیین برنامه زمانی عملیاتی تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که در همین جلسه مصوب شود تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۶ حداقل ۲۰ کیلومتر از این مسیر زیر بار ترافیک برود و برای بخش‌های باقی‌مانده نیز با تقسیم‌بندی مناسب، برنامه‌ریزی شود تا حداکثر تا اردیبهشت ۱۴۰۷ پروژه به بهره‌برداری کامل برسد.

وی در ادامه، گردنه صلوات‌آباد، کمربندی شرقی سنندج، گردنه خروسه و مسیر سه‌راهی مریوان تا سه‌راهی تاد را از دیگر مطالبات مهم مردم استان برشمرد و گفت: اجرای این طرح‌ها می‌تواند دسترسی‌های ارتباطی غرب به شرق و شمال به جنوب کردستان را تسهیل کند.

مرادی همچنین با اشاره به اهمیت احداث مسیر نِژاو تا پالنگان به طول ۲۶ کیلومتر اظهار کرد: این مسیر علاوه بر اهمیت زیرساختی، دارای پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است و می‌تواند دسترسی به منطقه گردشگری پالنگان و ارتباط کامیاران با سروآباد را تسهیل کند؛ بنابراین انتظار داریم این پروژه نیز در مصوبات مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان با قدردانی از حضور و بازدیدهای مهندس بازوند و همراهان وی از پروژه‌های راه‌سازی استان تأکید کرد: مجلس در کنار مجموعه اجرایی استان برای پیگیری جدی مصوبات و تسریع در اجرای طرح‌ها خواهد بود و انتظار داریم پروژه‌های آغازشده با سرعت بیشتری پیش بروند و طرح‌های آماده بهره‌برداری نیز هرچه سریع‌تر در اختیار مردم قرار گیرند.