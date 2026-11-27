گروه استان‌ها – شهردار سنندج با اشاره به تردد گسترده کامیون‌ها، تانکرهای سوخت و خودروهای ترانزیتی از بلوار دکتر حسینی، خواستار ورود جدی وزارت راه و شهرسازی برای تأمین اعتبار و اجرای طرح‌های ایمن‌سازی این محور شهری شد و اعلام کرد: از سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۴۶ تا ۴۷ نفر در حوادث رانندگی این مسیر جان خود را از دست داده‌اند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «سید انور رشیدی» در جلسه بررسی مسائل پروژه‌های راه‌سازی و حمل‌ونقل استان کردستان که به ریاست استاندار و با حضور مهندس بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور برگزار شد، اظهار کرد: بلوار دکتر حسینی از سال ۱۳۸۰ به‌عنوان یک محور شهری آغاز و در سال ۱۳۹۲ به بهره‌برداری رسید، اما از زمان افتتاح تاکنون عملاً به مسیر عبور خودروهای سنگین، تانکرهای سوخت و وسایل نقلیه ترانزیتی به سمت مریوان و باشماق تبدیل شده است.





وی با بیان اینکه این بلوار به دلیل تردد خودروهای سنگین و قرار گرفتن مدارس، مساجد و مناطق مسکونی در حاشیه آن با مشکلات جدی ایمنی مواجه است، افزود: آمارهای موجود از وقوع حوادث تلخ و جان‌باختن حدود ۴۶ تا ۴۷ نفر از سال ۱۳۹۷ تاکنون حکایت دارد که حادثه سال ۱۳۹۷ و جان‌باختن ۱۱ نفر از شهروندان نیز یکی از تلخ‌ترین این اتفاقات بوده است.

شهردار سنندج با تأکید بر اینکه ایمن‌سازی این محور به یک مطالبه جدی مردمی تبدیل شده است، تصریح کرد: محلات عباس‌آباد، فرجه، قشلاق و شهرک ارمغانی در مجاورت این بلوار قرار دارند و شهروندان، به‌ویژه دانش‌آموزان و خانواده‌ها، هر روز با خطر تردد خودروهای سنگین مواجه هستند.

رشیدی با اشاره به اینکه نبود کنارگذر مناسب موجب شده یک بلوار شهری عملاً کارکرد مسیر ترانزیتی و کنارگذر را پیدا کند، گفت: اجرای کنارگذر نیازمند اعتباری سنگین است، اما در شرایط فعلی انتظار داریم وزارت راه و شهرسازی برای کاهش خطرات این محور، در تأمین اعتبار روکش آسفالت، احداث پل عابر پیاده و اجرای اقدامات ایمنی مشارکت کند.

وی ادامه داد: شهرداری سنندج هر سال هزینه‌های قابل توجهی برای آسفالت، نگهداری و ساماندهی فضای سبز این مسیر پرداخت می‌کند و حتی احداث پارک شش‌هکتاری نیز در این محدوده انجام شده است؛ با این وجود، مسئولیت تردد خودروهای سنگین در یک محور شهری همچنان مشکلات و هزینه‌های مضاعفی را به شهر تحمیل می‌کند.

شهردار سنندج با اشاره به مصوبه شورای شهر برای محدودسازی تردد کامیون‌ها در این بلوار خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم این مصوبه را اجرا کنیم، باید مسیر عبور کامیون‌ها را مسدود کنیم؛ در حالی که با توجه به احداث‌نشدن کنارگذر، این پرسش مطرح است که خودروهای سنگین باید از چه مسیری تردد کنند.

رشیدی همچنین با اشاره به شرایط دشوار مالی شهرداری، افزایش هزینه‌های مصالح ساختمانی و کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی، خواستار حمایت وزارت راه و شهرسازی از مدیریت شهری سنندج برای حل این مشکل شد.

در ادامه این جلسه، مهندس بازوند با تأکید بر منطقی بودن مطالبه شهردار سنندج اظهار کرد: وقتی کنارگذر احداث نشده، شهرداری ناچار است عبور کامیون‌ها از یک معبر شهری را تحمل کند و طبیعی است که مردم نیز نسبت به این وضعیت اعتراض داشته باشند.

وی با اشاره به ضرورت حمایت وزارت راه از شهرداری سنندج گفت: وزارت راه و شهرسازی باید در این زمینه به شهرداری کمک کند و برای چگونگی تأمین این حمایت، راهکارهایی وجود دارد که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مطالبه اصلی شهروندان سنندجی، پایان دادن به وضعیت ناایمن بلوار دکتر حسینی و جلوگیری از تکرار حوادث تلخ در مسیری است که سال‌هاست بار ترافیک سنگین و ترانزیتی را بر دوش یک معبر شهری گذاشته است.