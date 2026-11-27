گروه استان‌ها - معاون وزیر راه و شهرسازی از شتاب‌بخشی به پروژه‌های راه‌سازی کردستان خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، بخش قابل توجهی از اعتبارات کریدور غرب کشور به این استان اختصاص یافته و برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، برنامه زمان‌بندی مشخصی تدوین می‌شود.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان ، «هوشنگ بازوند» معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در جلسه بررسی مسائل و مشکلات پروژه‌های راه‌سازی و حمل‌ونقل استان کردستان که به ریاست استاندار برگزار شد، با قدردانی از پیگیری‌های استاندار، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و حمایت‌های وزیر راه و شهرسازی، اظهار کرد: دولت چهاردهم و وزارت راه و شهرسازی توجه ویژه‌ای به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کردستان داشته‌اند و این موضوع نتیجه پیگیری‌های مستمر مسئولان استان و نمایندگان مجلس است.

وی با اشاره به رشد چشمگیر اعتبارات پروژه‌های کریدور غرب کشور افزود: در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نزدیک به ۷۰ درصد اعتبارات این کریدور به پروژه‌های استان کردستان اختصاص یافته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده توجه ویژه به رفع عقب‌ماندگی‌های زیرساختی استان در حوزه حمل‌ونقل است.

تکمیل محور بیجار ـ زنجان با استفاده از ظرفیت ماده ۵۶

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پروژه چهارخطه‌سازی محور زنجان ـ بیجار گفت: از مجموع حدود ۵۷ کیلومتر این مسیر در محدوده استان کردستان، بخش قابل توجهی به اتمام رسیده و ۱۱ کیلومتر نیز در دست اجراست و حدود ۲۳ کیلومتر باقی مانده است.

بازوند ادامه داد: توافق‌هایی برای تأمین منابع مالی از طریق دو ظرفیت ۵۰۰ میلیارد تومانی ماده ۵۶ انجام شده و در صورت تحقق این منابع، امکان برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار برای تکمیل قطعات باقی‌مانده فراهم خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت این محور به دلیل تردد بالا و حوادث جاده‌ای، خواستار همکاری نمایندگان و مسئولان استان برای تأمین منابع مالی و تسریع در اجرای پروژه شد.

مشارکت سه‌جانبه برای اجرای پروژه راه‌آهن بیجار

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور همچنین از پیشرفت مذاکرات برای اجرای پروژه راه‌آهن در محدوده بیجار خبر داد و گفت: در این پروژه، یک مجموعه مالی و سرمایه‌گذاری آمادگی مشارکت ۳۰ درصدی را اعلام کرده و سهم ۴۰ درصدی نیز برای شرکت ساخت در نظر گرفته شده است؛ همچنین قرار است ایمیدرو برای مشارکت ۳۰ درصدی در این طرح بررسی و اعلام نظر کند.

وی با اشاره به ظرفیت این مسیر برای جابه‌جایی سالانه حدود ۱۵ میلیون تن بار، اجرای آن را از پروژه‌های مهم زیرساختی و اقتصادی کشور دانست.

بازوند همچنین از فعالیت مناسب پروژه کمربندی بیجار ابراز رضایت کرد و بر ضرورت تداوم سرعت اجرای آن تا زمان بهره‌برداری تأکید کرد.

تدوین برنامه زمان‌بندی برای تکمیل کریدور غرب کشور

وی با اشاره به پروژه‌های کریدور غرب کشور در محدوده کردستان تصریح کرد: مقرر شده است ظرف ۱۵ روز آینده برنامه زمان‌بندی مشخصی برای تکمیل پروژه‌های این کریدور ارائه شود.

بازوند افزود: برای بخشی از مسیرهای کریدور غرب، وعده تکمیل ۶۰ تا ۷۰ درصدی پروژه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۶ داده شده است و در خصوص محور سنندج ـ کامیاران نیز باید برنامه زمان‌بندی دقیق و وضعیت اجرایی پروژه به‌صورت روشن مشخص شود.

تعیین تکلیف کنارگذر سنندج؛ ضرورت تأمین سهم ۱۰ درصدی سرمایه‌گذاری

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت کنارگذر سنندج گفت: این پروژه از طرح‌های حساس و مهم استان است و باید هرچه سریع‌تر درباره تأمین سهم ۱۰ درصدی مشارکت و تعیین تکلیف سرمایه‌گذاری آن تصمیم‌گیری شود.

وی با اشاره به ضرورت جلب مشارکت بانک‌ها و مجموعه‌های اقتصادی اظهار امیدواری کرد که با پیگیری استاندار و همراهی وزیر راه و شهرسازی، ظرف ۱۰ روز آینده وضعیت این سهم مشخص و مقدمات اخذ مصوبه دولت تا اسفندماه فراهم شود تا عملیات اجرایی پروژه توسط شرکت لقمان آغاز شود.

راه‌آهن سنندج ـ مریوان نیازمند پیگیری و تغییر دستگاه اجرایی

بازوند در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع توسعه خطوط ریلی استان و اتصال مسیرهای موردنظر به شبکه راه‌آهن کشور پرداخت و گفت: برای پیشبرد پروژه‌های ریلی، تکمیل مطالعات و اخذ مجوزهای قانونی از جمله ماده ۲۳ ضروری است.

وی با اشاره به اهمیت پروژه راه‌آهن و تونل مسیر مریوان از منظر توسعه اقتصادی و گردشگری استان تأکید کرد: برای به سرانجام رسیدن این پروژه، تغییر دستگاه اجرایی ضروری است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: تا زمانی که دستگاه اجرایی پروژه در وضعیت فعلی باقی بماند و مسئولیت آن به شکل مؤثر به مجموعه مجری واگذار نشود، پیشرفت قابل قبولی حاصل نخواهد شد؛ بنابراین باید موضوع تغییر دستگاه اجرایی از طریق وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه پیگیری شود.

معارضان دولتی؛ مانع جدی تکمیل پروژه‌های راه‌سازی

وی در ادامه با انتقاد از برخی موانع اداری و معارضان دولتی در مسیر اجرای پروژه‌ها گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات پروژه‌های راه‌سازی کردستان ناشی از تداخل تأسیسات دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه تیرهای برق و ترانس‌های واقع در مسیر است.

بازوند با اشاره به وجود تیرهای برق در حدود هفت کیلومتر از محور بیجار ـ زنجان اظهار کرد: اگر این موانع به‌موقع برطرف نشوند، عملیات آسفالت این مسیر به خردادماه موکول خواهد شد و این تأخیر می‌تواند علاوه بر افزایش هزینه‌ها، خطرات جاده‌ای و احتمال وقوع حوادث را نیز افزایش دهد.

وی از استانداری کردستان خواست با ورود جدی به موضوع، دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه شرکت توزیع برق را برای جابه‌جایی تأسیسات و رفع معارضان ملزم به همکاری کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان با قدردانی از حمایت‌های استاندار کردستان خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان به نفع مردم، دولت و کشور است و مجموعه شرکت ساخت نیز برای تسریع در اجرای پروژه‌ها در کنار مدیریت استان خواهد بود.