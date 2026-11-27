گروه استان‌ها - استاندار کردستان با اشاره به باقی‌ماندن ۱۴۵ کیلومتر از کریدور شمال‌غرب ـ جنوب‌غرب در محدوده استان، خواستار کاهش زمان‌بندی اجرای پروژه تا پیش از پایان سال ۱۴۰۷ شد و بر تسریع در تکمیل کنارگذر سنندج، اتصال راه‌آهن به شهر و رفع موانع پروژه‌های نیمه‌تمام راه‌سازی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، «آرش زره‌تن لهونی» ، استاندار کردستان، روز جمعه در جلسه بررسی روند اجرای پروژه‌های زیرساختی حمل‌ونقل استان که با حضور هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در سنندج برگزار شد، خواستار تسریع در اجرای پروژه‌های راه‌سازی و بازنگری در زمان‌بندی تکمیل کریدور شمال‌غرب ـ جنوب‌غرب شد.

وی با اشاره به اینکه طول این کریدور یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر است، اظهار کرد: تاکنون حدود یک‌هزار و ۲۰۰ کیلومتر از این مسیر به بهره‌برداری رسیده و ۳۰۰ کیلومتر باقی‌مانده که ۱۴۵ کیلومتر آن در محدوده استان کردستان قرار دارد.

استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل محور سنندج ـ کامیاران افزود: این محور یکی از مسیرهای پرخطر استان است و وقوع تصادفات رخ‌به‌رخ و تلفات جاده‌ای متعدد در آن، ضرورت بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این پروژه را دوچندان کرده است؛ به‌گونه‌ای که حتی یک روز تسریع در تکمیل آن می‌تواند به کاهش حوادث و نجات جان انسان‌ها کمک کند.

زره‌تن لهونی با انتقاد از طولانی بودن زمان‌بندی اجرای برخی قطعات کریدور، خواستار افزایش توان اجرایی پیمانکاران و حمایت بیشتر وزارت راه و شهرسازی برای کاهش زمان پیش‌بینی‌شده تا پایان سال ۱۴۰۷ شد.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده طی دو سال گذشته برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کردستان گفت: اعتبارات این کریدور افزایش یافته و برای سال آینده نیز پیشنهاد افزایش ۱۲۰ درصدی اعتبارات مطرح شده است که می‌تواند در تأمین منابع مالی و تسریع اجرای قطعات باقی‌مانده مؤثر باشد.

کنارگذر سنندج؛ پروژه‌ای برای کاهش تلفات جاده‌ای

استاندار کردستان تکمیل کنارگذر سنندج را از دیگر اولویت‌های مهم استان دانست و اظهار کرد: اجرای این پروژه ۲۷ کیلومتری علاوه بر کاهش بار ترافیکی، نقش مهمی در ارتقای ایمنی تردد و کاهش حوادث جاده‌ای در محدوده شهر سنندج دارد.

وی با اشاره به حوادث تلخ و پرهزینه در محدوده پلیس‌راه و کمربندی دکتر حسینی تصریح کرد: تلفات انسانی این حوادث نشان می‌دهد که کنارگذر سنندج صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه اقدامی ضروری برای حفاظت از جان شهروندان است و باید موانع اجرای آن برطرف و عملیات اجرایی هرچه سریع‌تر آغاز شود.

اتصال راه‌آهن به شهر سنندج در انتظار انتخاب پیمانکار

زره‌تن لهونی همچنین اتصال ایستگاه راه‌آهن به شهر سنندج را از مطالبات مهم مردم استان در حوزه حمل‌ونقل ریلی عنوان کرد و گفت: مطالعات اتصال راه‌آهن از محدوده گردنه صلوات‌آباد به شهر سنندج به پایان رسیده و این طرح دارای ماده ۲۳ است؛ بنابراین انتظار می‌رود فراخوان انتخاب پیمانکار در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی با اشاره به فاصله ایستگاه فعلی راه‌آهن از شهر و دشواری دسترسی به آن به دلیل مسیر کوهستانی و پرپیچ‌وخم گردنه صلوات‌آباد، به‌ویژه در فصل زمستان، افزود: اجرای این طرح ضمن تسهیل دسترسی شهروندان، زمینه استفاده بیشتر مردم از حمل‌ونقل ریلی را فراهم می‌کند.

تأکید بر تأمین اعتبار پروژه‌های اورامان و مریوان

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود خواستار حمایت وزارت راه و شهرسازی برای تأمین اعتبارات موردنیاز تکمیل تونل‌های مسیر اورامان و کماله شد و با اشاره به توقف عملیات اجرایی کنارگذر مریوان، بر ضرورت تأمین منابع مالی و ازسرگیری اجرای این پروژه تأکید کرد.

زره‌تن لهونی در پایان خواستار ارائه برنامه زمان‌بندی دقیق برای تکمیل پروژه‌های باقی‌مانده طی دو هفته آینده شد و گفت: موانع و چالش‌های پیش روی اجرای هر پروژه، به‌ویژه مشکلات تأمین منابع مالی، باید به‌صورت شفاف اعلام شود تا با همکاری وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان استان و دستگاه‌های مسئول، راهکارهای لازم برای رفع مشکلات اتخاذ شود.

در ادامه این جلسه، هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و جنگ اظهار کرد: با وجود این شرایط، هیچ‌یک از پروژه‌های عمرانی کشور متوقف نشد و وزارت راه و شهرسازی با مدیریت مؤثر، نقش مهمی در تداوم جابه‌جایی کالا و حفظ پایداری مسیرهای ارتباطی ایفا کرد.

وی همچنین با اشاره به رشد اعتبارات و سرعت اجرای پروژه‌های راه‌سازی کردستان و قدردانی از پیگیری‌های استاندار افزود: تمامی قطعات کریدور به پیمانکاران واگذار شده و فعال هستند که نشان‌دهنده اقدامات انجام‌شده برای جبران عقب‌ماندگی‌های استان است.