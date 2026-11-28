گروه استان‌ها - با تصمیم شورای هماهنگی مدیریت بحران استان کردستان و با هدف پیشگیری از گسترش بیماری آنفلوآنزا، مدارس پنج شهرستان سنندج، سقز، مریوان، بانه و دهگلان فردا، یکشنبه ۸ آذرماه، در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

کردستان، بر اساس مصوبه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان، فعالیت مدارس شهر و روستای پنج شهرستان کردستان در روز یکشنبه هشتم آذرماه غیرحضوری اعلام شد. به گزارش خبرنگار تابناک از استانبر اساس مصوبه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان، فعالیت مدارس شهر و روستای پنج شهرستان کردستان در روز یکشنبه هشتم آذرماه غیرحضوری اعلام شد.

بر اساس این تصمیم، تمامی مدارس شهرستان‌های سنندج، سقز، مریوان، بانه و دهگلان در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.





این تصمیم با هدف پیشگیری از گسترش بیماری آنفلوآنزا و قطع زنجیره انتقال آن اتخاذ شده است. همچنین فعالیت مؤسسات زبان، باشگاه‌های ورزشی ویژه کودکان، مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای و مهدکودک‌ها در این پنج شهرستان طی روز یکشنبه تعطیل خواهد بود.





بر اساس این اطلاعیه، مدارس سایر شهرستان‌های استان کردستان مشمول این تصمیم نبوده و فردا طبق روال عادی به‌صورت حضوری دایر خواهند بود.





همچنین بانوان کارمند دارای فرزند خردسال تا پایان مقطع ابتدایی، در روزهایی که مدارس تعطیل یا غیرحضوری هستند، امکان استفاده از دورکاری را خواهند داشت.