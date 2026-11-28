گروه استان‌ها - معاون میراث‌فرهنگی کردستان از مرمت و ساماندهی چهار بنای تاریخی شهرستان بیجار با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد تومان در سال جاری خبر داد؛ طرح‌هایی که با هدف حفاظت از میراث معماری و صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی منطقه اجرا شده‌اند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، «علی بهنیا» ، معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، از اجرای طرح‌های مرمت و ساماندهی چهار بنای تاریخی شهرستان بیجار با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد تومان در سال جاری خبر داد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای حفاظت، صیانت و احیای آثار تاریخی بیجار اظهار کرد: امسال چهار بنای تاریخی این شهرستان با تخصیص اعتبارات مرمتی در دستور کار قرار گرفتند و عملیات مرمت و ساماندهی آن‌ها اجرا شد.

بهنیا افزود: این اقدامات شامل مرمت و تکمیل تیمچه امیرتومان، مرمت و ساماندهی تیمچه حاجی شهباز، اجرای عملیات مرمت اضطراری یک دهانه باقی‌مانده از پل تاریخی و منحصربه‌فرد قجور و همچنین مرمت بخش‌هایی از برج و باروی قلعه صلوات‌آباد بوده است.

معاون میراث‌فرهنگی کردستان با تأکید بر اهمیت حفاظت از آثار تاریخی به‌عنوان بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی منطقه تصریح کرد: برای اجرای این چهار پروژه در مجموع بیش از ۸ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی یادآور شد: حفاظت و مرمت آثار تاریخی با هدف جلوگیری از تخریب و آسیب به بناها، حفظ اصالت معماری و صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی استان، از اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان است.