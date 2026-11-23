مدرسهای از دوره پهلوی دوم در کردستان به موزه تعلیم و تربیت تبدیل میشود
گروه استانها - سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی کردستان از برنامهریزی برای راهاندازی موزه تعلیم و تربیت در یکی از مدارس تاریخی استان خبر داد؛ موزهای که قرار است روایتگر پیشینه مکتبخانهها، شیوههای سنتی آموزش و تحولات نظام تعلیم و تربیت در کردستان باشد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «آرمان وطندوست» ، سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان، روز دوشنبه ۲ آذرماه در جریان بازدید از یکی از مدارس قدیمی استان با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی این بنای آموزشی اظهار کرد: توسعه موزههای مشارکتی با دستگاههای اجرایی و فعالسازی ظرفیتهای بخش خصوصی در حوزه موزهداری، از رویکردهای مورد تأکید وزارت میراثفرهنگی است.
وی افزود: با توجه به قدمت تاریخی این مدرسه که بنای آن به دوره پهلوی دوم بازمیگردد، راهاندازی موزه تعلیم و تربیت با همکاری ادارهکل آموزشوپرورش کردستان در دستور کار قرار گرفته است.
وطندوست با اشاره به ضرورت تدوین محتوای تخصصی برای این موزه عنوان کرد: طرح محتوایی موزه با محوریت تاریخ آموزشوپرورش استان تهیه خواهد شد و موضوعاتی همچون پیشینه مکتبخانههای قدیمی، شیوههای سنتی آموزش، ابزار و وسایل آموزشی و روند تحولات نظام تعلیم و تربیت را در بر میگیرد.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی کردستان تصریح کرد: معرفی پیشینه آموزشی و فرهنگی استان در قالب این موزه، فرصتی ارزشمند برای صیانت از میراث اجتماعی کردستان و انتقال تجربهها و داشتههای آموزشی نسلهای گذشته به نسل امروز است.
وی یادآور شد: پس از بررسی و نهایی شدن طرح محتوایی، زمینه انعقاد تفاهمنامه همکاری میان ادارهکل میراثفرهنگی و آموزشوپرورش استان فراهم شده و مراحل اجرایی راهاندازی موزه با مشارکت این دو دستگاه آغاز میشود.
وطندوست در پایان با تأکید بر اهمیت مشارکت دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای مختلف در توسعه موزهها خاطرنشان کرد: این همکاریها علاوه بر حفاظت و معرفی بهتر میراث تاریخی و فرهنگی، به تنوعبخشی به جاذبههای گردشگری و تقویت زیرساختهای فرهنگی استان کمک خواهد کرد.
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