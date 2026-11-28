گروه استان‌ها - نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با تقدیر از تلاش کارکنان کمیته امداد، خدمت‌رسانی صادقانه به محرومان، تکریم ارباب‌رجوع و تلاش برای رفع مشکلات مردم را از مهم‌ترین مسئولیت‌های کارکنان این نهاد دانست و تأکید کرد: خدمت به نیازمندان، آرامش روحی و برکت زندگی را به همراه دارد.

خدمت به نیازمندان، برکت زندگی و زمینه‌ساز رضایت الهی است

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین «عبدالرضا پورذهبی» ، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، در نشست فرهنگی و بصیرتی کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد، بر ضرورت خدمت‌رسانی صادقانه، تکریم ارباب‌رجوع و اهتمام جدی به رفع مشکلات مردم تأکید کرد.

وی ضمن قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان کمیته امداد، گستردگی جامعه هدف این نهاد در استان کردستان را یادآور شد و تلاش کارکنان برای استمرار خدمات‌رسانی با وجود محدودیت امکانات و نیروی انسانی، به‌ویژه در ایام جنگ و تعطیلات، را شایسته تقدیر دانست.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، وقت‌گذاری برای مردم، جلب رضایت مراجعه‌کنندگان و خستگی‌ناپذیری در خدمت به خلق را سه اصل مهم در انجام مسئولیت‌های اداری برشمرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین پورذهبی با تأکید بر اهمیت تکریم ارباب‌رجوع اظهار کرد: گاهی ممکن است امکان حل مشکل مراجعه‌کننده وجود نداشته باشد، اما برخورد محترمانه، پاسخ‌گویی مناسب و رفتار همراه با مهربانی می‌تواند رضایت او را جلب کند.

وی همچنین با اشاره به آموزه‌های اهل‌بیت(ع) ، مراجعه مردم برای رفع نیازهایشان را نعمتی الهی دانست و بر ضرورت قدرشناسی از فرصت خدمت به بندگان خدا تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در پایان، خدمت به محرومان و نیازمندان را فرصتی ارزشمند برای کسب رضایت پروردگار دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است فعالیت در برخی مجموعه‌ها از مزایای مادی بیشتری برخوردار باشد، اما خدمت به نیازمندان، برکت زندگی، آرامش روحی و قلبی و رضایت الهی را به همراه دارد.