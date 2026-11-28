گروه استان‌ها - معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور از تغییر دستگاه اجرایی پروژه تونل هورامان به شرکت ساخت خبر داد و گفت: با رفع موانع اداری و تغییر متولی اجرا، برای تسریع در روند احداث این پروژه راهبردی برنامه‌ریزی می‌کنیم تا مردم هرچه زودتر از مزایای آن بهره‌مند شوند.

«هوشنگ بازوند» ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در حاشیه بازدید از روند اجرای پروژه تونل هورامان در شهرستان سروآباد، در گفت‌و‌گو با خبرنگار تابناک در استان کردستان، از برنامه‌ریزی برای تسریع در اجرای این طرح خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، مشکلات اداری پروژه برطرف شده و تغییر دستگاه اجرایی آن به شرکت ساخت می‌تواند روند اجرای طرح را سرعت ببخشد.

وی با اشاره به سفر خود به استان کردستان اظهار کرد: در جریان این سفر، ابتدا از پروژه‌های شهرستان بیجار در حوزه راه‌آهن و کنارگذر بازدید کردیم و سپس در جلسه‌ای، روند اجرای کریدور غرب کشور مورد بررسی قرار گرفت.





بازوند افزود: کریدور غرب در محدوده استان کردستان نسبت به برخی استان‌های دیگر با عقب‌ماندگی‌هایی مواجه بود که خوشبختانه با اختصاص نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در سال جاری، بخشی از این عقب‌ماندگی‌ها جبران شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از تصمیم‌گیری برای اجرای کنارگذر سنندج با مشارکت بخش خصوصی خبر داد و گفت: این پروژه به طول حدود ۲۷ کیلومتر اجرا خواهد شد و برای احداث آن حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان (۳۷ همت) سرمایه‌گذاری نیاز است.

وی در ادامه با اشاره به بازدید از پروژه تونل هورامان در شهرستان سروآباد، تصریح کرد: این پروژه با برخی مشکلات اداری مواجه بود که با پیگیری‌های آقای دکتر کریمیان و همچنین استاندار کردستان، این مسائل برطرف شد.

بازوند ادامه داد: با تغییر دستگاه اجرایی پروژه و واگذاری آن به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، زمینه برای افزایش سرعت عملیات اجرایی فراهم می‌شود و امیدواریم بتوانیم با برنامه‌ریزی مناسب، روند اجرای آن را شتاب ببخشیم.

وی با تأکید بر اهمیت این طرح خاطرنشان کرد: تونل هورامان از پروژه‌های بسیار مهم استان کردستان و از مطالبات مردم دو استان است و تلاش خواهیم کرد شرایطی فراهم شود تا مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مزایای بهره‌برداری آن برخوردار شوند.