گروه استان‌ها ـ اجتماع شبانه مردم سنندج در حمایت از ایران اسلامی، برای دویست‌وهفتادودومین شب متوالی با حضور اقشار مختلف مردم در میدان آزادی برگزار شد؛ حضوری مستمر که جلوه‌ای از وحدت، همبستگی و وفاداری مردم به ایران اسلامی را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان ، شامگاه جمعه ششم آذرماه، میدان آزادی سنندج بار دیگر میزبان اجتماع مردمی حمایت از ایران اسلامی بود؛ اجتماعی که با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌ها و جوانان برگزار شد و صحنه‌ای از همدلی و همراهی مردم را رقم زد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با حضور در میدان و در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، حمایت خود را از عزت، استقلال و اقتدار کشور اعلام کردند و بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید داشتند.





تداوم این اجتماعات شبانه طی ۲۷۲ شب گذشته، نشان‌دهنده استمرار حضور مردم در صحنه و اهتمام آنان به حفظ همبستگی اجتماعی و حمایت از ایران اسلامی است؛ حضوری که میدان آزادی سنندج را به یکی از جلوه‌های ماندگار مشارکت مردمی در مرکز استان کردستان تبدیل کرده است.

مردم سنندج در این اجتماع بار دیگر با حضور خود، بر همدلی، اتحاد و حمایت از سربلندی و امنیت ایران اسلامی تأکید کردند.