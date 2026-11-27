گروه استان‌ها – عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان، در جمع حاضران در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج، با اشاره به جایگاه بسیج در حفظ انسجام ملی، گفت: امروز مفهوم بسیج فراتر از ساختارهای سازمانی است و هر ایرانی که با ایمان، اخلاص و احساس مسئولیت در کنار کشور و دفاع از سرزمین خود ایستاده، در حقیقت یک بسیجی است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان ، «سیدصادق زمانی» عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان، در سخنرانی خود در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام شهدا و آرزوی سلامتی و طول عمر باعزت برای مقام معظم رهبری، از حضور مستمر مردم در این تجمعات قدردانی کرد و اظهار داشت: حضور و ایستادگی مردم طی بیش از ۹ ماه گذشته نشان‌دهنده عزم و اراده آنان برای دفاع از کشور و ارزش‌های ملی و اعتقادی است.





وی با اشاره به هفته بسیج و پیام اخیر مقام معظم رهبری با محوریت «هر ایرانی یک بسیجی»، افزود: بسیجی بودن صرفاً به عضویت رسمی در یک مجموعه یا حضور در برنامه‌های سازمانی محدود نمی‌شود؛ بلکه ایمان، اخلاص، تعهد و ایستادگی در کنار ایران، مؤلفه‌های اصلی فرهنگ بسیجی است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه گسترش فرهنگ بسیج مسئولیتی همگانی است، تصریح کرد: همه اقشار، گروه‌ها و افراد جامعه باید در مسیر تقویت این فرهنگ و توسعه همبستگی ملی تلاش کنند.

زمانی در ادامه، شرایط کنونی کشور را یک بزنگاه تاریخی توصیف کرد و گفت: ملت ایران امروز در موقعیتی قرار گرفته که عملکرد و انتخاب‌های آن می‌تواند برای نسل‌های آینده به یک برگ پرافتخار در تاریخ کشور تبدیل شود.

وی با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم در صحنه‌های اجتماعی و حمایت از مدافعان کشور، خاطرنشان کرد: از کودکان و نوجوانان تا دانشگاهیان و سالمندان، اقشار مختلف جامعه در کنار مسئولان، فرماندهان و رزمندگان حضور دارند و این همراهی، پشتوانه‌ای برای ایستادگی کشور در برابر فشارهای خارجی است.

قدرت مقاومت باید به قدرت سازندگی و پیشرفت تبدیل شود

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح دو بُعد قدرت ملی، اظهار کرد: قدرت مقاومت به معنای ناکام گذاشتن اهداف و محاسبات دشمن و جلوگیری از تحمیل اراده بیگانگان بر کشور است؛ اما قدرت ملی تنها به ایستادگی در برابر فشارها محدود نمی‌شود.

وی افزود: بُعد مهم‌تر قدرت، استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور برای ساختن آینده‌ای روشن‌تر است؛ به‌گونه‌ای که مقاومت امروز به پیشرفت اقتصادی، علمی، تجاری و افزایش نقش‌آفرینی منطقه‌ای ایران منجر شود.

زمانی با اشاره به ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی، منابع انرژی، جمعیت، بازار تجارت و توانمندی‌های فناورانه ایران، تأکید کرد: کشور از ظرفیت‌های گسترده‌ای برخوردار است و باید از این توانمندی‌ها برای تقویت جایگاه اقتصادی و اثرگذاری در معادلات منطقه‌ای استفاده کند.

وی در پایان با قدردانی از حضور مردم در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج، برای سلامتی مردم ایران، بسیجیان، رزمندگان و مقام معظم رهبری دعا کرد.