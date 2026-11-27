عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان تأکید کرد؛
هر ایرانی یک بسیجی است/ ملت ایران در یک بزنگاه تاریخی قرار دارد + فیلم
گروه استانها – عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان، در جمع حاضران در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج، با اشاره به جایگاه بسیج در حفظ انسجام ملی، گفت: امروز مفهوم بسیج فراتر از ساختارهای سازمانی است و هر ایرانی که با ایمان، اخلاص و احساس مسئولیت در کنار کشور و دفاع از سرزمین خود ایستاده، در حقیقت یک بسیجی است.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، «سیدصادق زمانی» عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان، در سخنرانی خود در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام شهدا و آرزوی سلامتی و طول عمر باعزت برای مقام معظم رهبری، از حضور مستمر مردم در این تجمعات قدردانی کرد و اظهار داشت: حضور و ایستادگی مردم طی بیش از ۹ ماه گذشته نشاندهنده عزم و اراده آنان برای دفاع از کشور و ارزشهای ملی و اعتقادی است.
وی با اشاره به هفته بسیج و پیام اخیر مقام معظم رهبری با محوریت «هر ایرانی یک بسیجی»، افزود: بسیجی بودن صرفاً به عضویت رسمی در یک مجموعه یا حضور در برنامههای سازمانی محدود نمیشود؛ بلکه ایمان، اخلاص، تعهد و ایستادگی در کنار ایران، مؤلفههای اصلی فرهنگ بسیجی است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه گسترش فرهنگ بسیج مسئولیتی همگانی است، تصریح کرد: همه اقشار، گروهها و افراد جامعه باید در مسیر تقویت این فرهنگ و توسعه همبستگی ملی تلاش کنند.
زمانی در ادامه، شرایط کنونی کشور را یک بزنگاه تاریخی توصیف کرد و گفت: ملت ایران امروز در موقعیتی قرار گرفته که عملکرد و انتخابهای آن میتواند برای نسلهای آینده به یک برگ پرافتخار در تاریخ کشور تبدیل شود.
وی با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم در صحنههای اجتماعی و حمایت از مدافعان کشور، خاطرنشان کرد: از کودکان و نوجوانان تا دانشگاهیان و سالمندان، اقشار مختلف جامعه در کنار مسئولان، فرماندهان و رزمندگان حضور دارند و این همراهی، پشتوانهای برای ایستادگی کشور در برابر فشارهای خارجی است.
قدرت مقاومت باید به قدرت سازندگی و پیشرفت تبدیل شود
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح دو بُعد قدرت ملی، اظهار کرد: قدرت مقاومت به معنای ناکام گذاشتن اهداف و محاسبات دشمن و جلوگیری از تحمیل اراده بیگانگان بر کشور است؛ اما قدرت ملی تنها به ایستادگی در برابر فشارها محدود نمیشود.
وی افزود: بُعد مهمتر قدرت، استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای کشور برای ساختن آیندهای روشنتر است؛ بهگونهای که مقاومت امروز به پیشرفت اقتصادی، علمی، تجاری و افزایش نقشآفرینی منطقهای ایران منجر شود.
زمانی با اشاره به ظرفیتهای ژئوپلیتیکی، منابع انرژی، جمعیت، بازار تجارت و توانمندیهای فناورانه ایران، تأکید کرد: کشور از ظرفیتهای گستردهای برخوردار است و باید از این توانمندیها برای تقویت جایگاه اقتصادی و اثرگذاری در معادلات منطقهای استفاده کند.
وی در پایان با قدردانی از حضور مردم در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج، برای سلامتی مردم ایران، بسیجیان، رزمندگان و مقام معظم رهبری دعا کرد.
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